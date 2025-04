Leo Stagg: ¿Cuál es su legado?

Querido amigo lector, quiero invitarlo a hacer una reflexión profunda y necesaria.

¿Qué pasaría si hoy muriera? ¿Cómo lo recordarían sus hijos, sus amigos, su familia? ¿Qué dirían de usted en su trabajo, en su comunidad, en su país? ¿Recordarían sus logros o sus silencios? ¿Sus acciones valientes o sus excusas? ¿Sus gestos de amor o su indiferencia? ¿Ha dejado huellas… o simplemente ha pasado?

Me refiero a su propósito. A aquello que hizo para dejar una huella positiva en el mundo, para mejorar la vida de otros.

A los momentos en que fue ejemplo, guía, consuelo o esperanza para alguien más.

Y esto también incluye a quienes, con esfuerzo y visión, han creado empresas, empleo, oportunidades y riqueza para muchos. Ese impacto, cuando nace del bien, también es legado.

¿Está usted usando los talentos con los que Dios lo creó? ¿Está viviendo con intención… o simplemente sobreviviendo los días?

Si al hacerse estas preguntas siente un vacío o no tiene respuestas claras, no se castigue. Este artículo no es un juicio, es una invitación: una invitación a empezar, a cambiar y a transformar su historia en un legado de amor, servicio, lucha y verdad.

Nunca es tarde para comenzar a construir un legado y realizar acciones que lo enorgullezcan.

Que lo recuerden porque usted creó, dio o hizo algo hermoso, que tocó vidas, abrió caminos o sembró esperanza.

Que su paso por esta tierra deje actos de bondad que transformen realidades, aunque sea una a la vez.

Que lo recuerden por cómo hizo sentir a otros. Por su valentía para amar, para perdonar, para levantarse y seguir.

El verdadero legado se construye cuando lo logrado trasciende al ego y se convierte en luz para otros.

Yo también estoy en ese camino, buscando y entendiendo qué dejaré a mis hijos y a mi comunidad.

Aspiro a que sea algo hermoso, lleno de valores, sonrisas y propósito.

¿Y usted? ¿Qué está dejando? Empiece hoy. Construya su legado.