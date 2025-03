Juan Carlos Holguín: Sí, Luisa, sí: usted es René y parte del Cartel de los Sapos

Sí, Luisa, sí. Más allá de que usted haya tratado de jugar un rol de buena alumna, memorizando frases hechas, o intentando provocar a su rival con agresividad, lo que deja el debate es que reconoció ser alias ‘Rana René’ y funcionar bajo su propio Cartel de los Sapos, con apodo incluido.

Mintió durante todo el debate. Por su condición de mujer, intentó descalificar el hecho de operar en la mafia de la Liga Azul. No hay que confundirse: no por su género se puede tapar la corrupción. Quienes señalamos este hecho como grave, no lo hacemos porque el personaje central sea mujer. Lo haríamos igual si fuese hombre. Y es que la “Rana René”, como le han sabido llamar sus compañeros, es un títere que ejecuta la vocería de quienes nos dejaron en esta lucha entre la paz y las estructuras criminales.

El proyecto político que usted representa nació de la mentira. Su líder, el expresidente Correa, mintió en su campaña de 2006. Un alto líder de las FARC dijo que ustedes recibieron fondos para esa campaña desde su estructura narcoterrorista. Ya en el poder, Correa manipuló a la sociedad quizás por influjo de sus asesores propagandísticos, los mismos que ahora están con usted, tapando toda la corrupción.

Otro símbolo lamentable de la mentira ‘revolucionaria’, es el evento que costó la vida de muchas personas inocentes: el 30 de septiembre de 2010. Es que cuando la corrupción y el autoritarismo sobrepasan una línea, solo queda la búsqueda de la impunidad, gracias al poder total y a la mentira. Y eso es lo que busca hoy, Luisa René, desde su condición de candidata.

¡Mintió al mencionar que no dará el salvoconducto de Glas! Cuando usted bien sabe que si llegara al poder, le dará ese salvoconducto por orden superior. ¡Y nos miente en la cara! Porque usted, Luisa René, es parte de la estructura de su propio “Cartel de los Sapos”.

Su amiga, Soledad Padilla, le ha marcado de frente quién es Glas: usted defiende a un corrupto y violentador de mujeres. Y lo hace por cálculos políticos. Lo que parecía más bien un chisme de redes sociales respecto de una triangulación amorosa, es un gran símbolo del modo en que opera el correísmo y la forma en que se vincula a Glas con estructuras narcodelictivas.

Porque Glas y Aleaga son lo mismo. Y otra vez mintió al decir que expulsaron a Aleaga, cuando la realidad es que lo protegieron. Infames y cínicos. ¡Y lo tienen resguardado en Caracas con su ayuda, porque ese régimen -sí, el que mencionó que va a reconocer- es quien lidera su “Cartel de los Sapos”. Es un hecho que la dictadura de Maduro está sostenida por la operación de estructuras criminales. Su respuesta fue una vergüenza.

Usted sigue manipulando al pueblo con mentiras y atrocidades. Suena lindo hablar de la situación de las escuelas, pero no reconoce la corrupción en su gobierno correísta, por la que varias Escuelas del Milenio están cerradas. Critica el origen del otro partido, pero nada dice de su propia lista 5, inicialmente Fuerza y Compromiso Social, convertido en vehículo nacional gracias a la corrupción de su fundador, Iván Espinel, preso por algunos años por corrupción de su gobierno.

Ojalá una rana, un títere del Cartel, no nos gobierne. Nuestro país cambiará cuando tengamos líderes intachables, que hagan de la ejemplaridad en sus comportamientos públicos su lucha.