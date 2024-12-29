Juan Carlos Díaz Granados: Renacer y mejorar

Creado: Actualizado:

Al llegar al final del 2024 quiero dedicar este espacio a expresar mi agradecimiento a ustedes, mis lectores. Es un viaje enriquecedor y transformador compartir mis reflexiones en esta columna. Para mí, escribir es un desahogo, una forma de expresar lo que siento y de proponer ideas que, con suerte, aporten al bienestar común.

No creo en la existencia de una verdad absoluta, sino en el poder del debate de ideas. Es a través de este intercambio que podemos construir una sociedad más próspera, donde el diálogo nos conduzca a las conclusiones necesarias sobre la ruta a seguir. Este año nos ha brindado un cúmulo de experiencias, incluidas pérdidas, ganancias, derrotas y triunfos. Aprendizajes que nos han permitido constatar cómo un antiguo modelo estatista ha fallado, dejando a la ciudadanía sumida en inseguridad, en la falta de empleo adecuado y en un clima económico incierto.

Los retos son evidentes. La pandemia del COVID-19 también expuso las deficiencias de nuestro sistema de salud pública y la ineficiencia de la seguridad social, ambos monopolizados por el sector público. Lo mismo ocurrió con los apagones. El Estado frecuentemente se justifica invocando la falta de recursos y la necesidad de aumentar impuestos, lo que solo perpetúa una carga insostenible para todos. Urge abrir las puertas a la inversión privada a través de concesiones y alianzas público-privadas como una solución viable para generar empleos sostenibles y enfrentar estos retos.

Lo que más me ha conmovido en este proceso ha sido la resiliencia del pueblo ecuatoriano. La forma en que nos hemos apoyado mutuamente para sobreponernos a las adversidades es digna de admiración. Esta es una población que merece un futuro mejor. La crisis siempre nos brinda la oportunidad de renacer y mejorar.

Por ello, desde lo más profundo de mi corazón, deseo a todos los ecuatorianos, aquellos que luchan y perseveran a diario, un 2025 lleno de prosperidad junto a sus seres queridos. Confío en que, unidos, podremos enfrentar los desafíos del futuro y alcanzaremos un despegue hacia un país mejor. ¡Vamos con todo hacia un nuevo año lleno de posibilidades!