Juan Carlos Díaz Granados: La mediación

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En el contexto ecuatoriano, donde la diversidad cultural es una realidad cotidiana, la mediación se presenta como una alternativa eficaz para promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Desde los conflictos familiares hasta disputas laborales o vecinales, el diálogo mediado puede transformar las relaciones y fortalecer el tejido social, generando un impacto positivo en la comunidad en su conjunto.

La mediación permite resolver disputas sin dañar vínculos comerciales o personales porque es un método ‘autocompositivo’, es decir, la solución no es impuesta por el tercero facilitador imparcial (mediador), sino que nace del acuerdo de las partes, las cuales llegan a una solución que consideran de beneficio mutuo gracias a la asistencia del mediador. El acuerdo total o parcial al que lleguen las partes tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecuta del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio.

En la mediación, las partes pueden resolver sus disputas de manera más rápida y eficiente, evitando desgastes innecesarios. Es un mecanismo alternativo y ágil de resolución de conflictos que intenta evitar los procedimientos judiciales, que pueden ser largos y costosos.

La mediación se lleva a cabo en un entorno confidencial. Esto es especialmente valioso en asuntos empresariales, donde la discreción es crucial. Las partes abordan sus diferencias sin temor a la exposición pública. Al comprender las motivaciones y experiencias de la otra parte, se fomenta la empatía. La mediación nos permite ver más allá del conflicto y encontrar soluciones que consideren las necesidades de todos porque promueve el diálogo directo y respetuoso entre las partes en conflicto. A través de la escucha activa, se comprenden las perspectivas y necesidades de cada uno. Esta comunicación abierta allana el camino hacia soluciones mutuamente beneficiosas.

La educación en habilidades de comunicación, la sensibilización sobre la importancia del respeto y la empatía, y el fortalecimiento de métodos como la mediación voluntaria son aspectos clave para construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica.