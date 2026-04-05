Juan Carlos Díaz | Sin confianza no hay seguros

El verdadero activo del mercado de seguros no es únicamente el capital financiero, sino la confianza

En Ecuador, hablar de seguros todavía genera escepticismo. Mientras algunos reconocen su importancia para proteger el patrimonio familiar o la continuidad de los negocios, otros los observan con desconfianza, convencidos de que al momento de un siniestro el proceso será complejo o que la indemnización será difícil de obtener.

Esta percepción plantea un desafío que pocas veces se discute con suficiente claridad: el verdadero activo del mercado de seguros no es únicamente el capital financiero, sino la confianza.

El seguro es, en esencia, una promesa: que si ocurre un evento adverso existirá una respuesta económica que permita a las personas y empresas recuperarse. Pero como toda promesa, su valor depende de la credibilidad del sistema que la respalda.

Por eso los mercados de seguros más desarrollados no se distinguen solo por su tamaño, sino por la solidez de sus instituciones, la claridad de sus reglas y la eficiencia para resolver controversias. La confianza no surge por casualidad, se construye con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento efectivo de las obligaciones.

También requiere un esfuerzo permanente del sector asegurador por fortalecer la comunicación con los usuarios, simplificar procesos y promover educación financiera. Un mercado sólido no se construye solo colocando pólizas, sino generando credibilidad y relaciones sostenibles con los asegurados.

Contar además con mecanismos técnicos y oportunos para resolver diferencias resulta fundamental. Procesos especializados y eficientes no solo protegen derechos, sino que fortalecen la confianza en todo el sistema.

En países expuestos a riesgos naturales y económicos como Ecuador, un mercado de seguros confiable no es un lujo. Es parte de la infraestructura que permite reducir la vulnerabilidad económica y acelerar la recuperación tras las crisis.

Porque al final, los seguros no funcionan únicamente por cálculos actuariales. Funcionan porque existe confianza. Y sin confianza, simplemente no hay seguros.