José Molina | Si quiere un animal, adopte y no se crea uno

Todos debemos respetar, sin lugar a duda, la autodeterminación, autopercepción y el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos. De igual manera, debemos respetar los diferentes sistemas de creencias que cada persona pueda tener, pero no por eso puedo dejar de sorprenderme cuán lejos puede llegar la especie humana.

Partiré de una premisa: independientemente de la concepción sobre el origen o evolución del ser humano, hay algo innegable, y es que siempre tendemos a la evolución y no lo contrario. Avances tecnológicos, innovación, emprendimiento, patentes y tantas otras fuentes que nos demuestran que la esencia del ser humano es ‘no quedarse atrás’.

Es también respetable y la ciencia lo apoya, que hace millones de años existió el australopithecus y que el ser humano fue en permanente desarrollo. Otras tesis, altamente respetables, determinan el origen del humano desde la creación divina; por ello, frente a la ciencia o creencias religiosas resulta por de más bizarro y abominable ver una caterva de personas que en pleno siglo veintiuno se crean animales. Eso es lo que faltaba.

Me refiero a los Therians que, siendo seres humanos, se identifican como animales. Así, mientras en varias universidades del mundo estudiantes y profesores luchan por curar el cáncer y por mejorar la vida de todos nosotros, hay personas que se creen cuadrúpedos.

Una persona con quien conversaba de este tema me contó que se están promoviendo acciones penales en países de la región por una suerte de “desatención en el servicio de salud” contra veterinarios que no atienden a estas personitas que llegan creyéndose perros. ¿Es en serio? Y no, los derechos están para proteger a las personas y no para ser mancillados o abusados. La literalidad les alcanza cada día más: son personas que se comportan como animales.

Resulta lesivo que el ser humano, siendo la mayor y mejor creación del universo, ahora se identifique como animal, eso entiendo que promueven los Therians. Inexplicable pero cierto, y con esto no quiero que se mal entienda que no respeto a los animales; todo lo contrario, soy fiel defensor de sus derechos, pero como tales. Cada quien tiene su espacio en el universo, no lo confundamos, por favor.