Cita actual

Por todos lados escucho: no discutas. El militar dice: no discutas, haz el ejercicio. Rentas dice: no discutas, paga. El pastor dice: no discutas, cree.

Mi decisión de usar una cita íntegra, literal, sin comillas ni mención a Kant, su autor, en ese primer párrafo, no es de estilo.

Bien podría ser un texto actual y es tan pasmosamente pertinente hoy como lo fue en la Ilustración, hace trescientos años.

¿Cómo no discutir, criticar o reclamar que 10 años de gobierno popular hayan dejado como uno de sus mayores legados un problema de narcotráfico que afecta más que todo al pueblo?

¿Cómo no discutir, criticar o reclamar al gobierno de derecha que ofreció a los empresarios no subir impuestos, cuando lo hizo?

Toda la tradición de cuestionamiento y razonamiento que renace en la Ilustración, luego de siglos de oscurantismo dogmático, parece haber desparecido.

Lo más parecido que queda son medios y redes donde un metadebate sucede.

¿Pero, cuánto atañe aquel a la población general?

Cierto es que hay esfuerzos aislados de políticos, periodistas y ciudadanos por aquí y por allá conectados con los más apremiantes problemas sociales.

De todas las preguntas de la consulta, la más alineada con estos parece ser la que versa sobre la extradición; pero falta ver si un triunfo del Sí se decanta en menos violencia y menos adicción, y no tanto en engominados debates de corte.

Dos tesis al respecto: luego del intenso período de politización correísta, el que dijo que siempre estaría en campaña, el espíritu político de las masas quedó agotado: ¡qué pereza discutir en la mesa familiar, sobre tal o cual asunto político o problema social!

La otra: quizá solo es este brumoso estado de situación parte del fenómeno global de anestesia generalizada, impulsado aparentemente desde ciertos despachos políticos asiáticos, que tiene a todos estupidizados en dispositivos móviles viendo bailes de TikTok.