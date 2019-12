El 2019 termina con preguntas que aún no tienen final y que recién en 2020 veremos cómo se resuelven. Lo primero que veremos será el ‘impeachment’ de Donald Trump ante el Senado. La pregunta no es si lo hallarán culpable o no: el partido Republicano ya anunció que votará como bloque respaldando a su presidente. Los demócratas no alcanzarán el 67 % de los escaños que necesitan.

¿Cómo afectará esto las elecciones presidenciales en 2020? ¿Quedarán los demócratas como unos inescrupulosos, capaces de secuestrar instituciones con tal de financiar sus cálculos políticos? ¿O la imagen del presidente se verá afectada entre la corrupción y deshonra? El 3 de noviembre de 2020 lo sabremos.

También hay que estar preparados para finalmente “ver” ocurrir el brexit. Ya son cuatro años preparándonos. ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque si nosotros estamos cansados de este asunto, imagínese los ingleses. El Parlamento en todo este tiempo no hizo más que discutir cómo iba a salirse. Conclusión: el partido conservador ganó abrumadoramente y al fin cuenta con mayoría para hacer ley su palabra. Así que este 31 de enero ocurre el primer desmembramiento del bloque. Producto de esto, en 2020 leeremos sobre: (i) la independencia de Escocia del Reino Unido (para pertenecer como Estado independiente en la Unión Europea) y (ii) grupos nacionalistas europeos que promoverán su propio referéndum. Y en Latinoamérica: el 2019 fue el año del levantamiento, de la resurrección de quienes algunos dieron por muertos. Y también de la resistencia. Mi pronóstico para 2020: las dos fuerzas van a seguir encontrándose. Disturbios en las calles para llamar a la competencia en las urnas.

Ecuador de manera especial debe estar atento: este año finalmente conoceremos con nombre y apellido a nuestros candidatos. ¿Alguno será suficiente? ¿O las anunciadas movilizaciones de la Conaie irrumpirán con tal fuerza que volverán a cambiar el escenario nacional/electoral? Son las preguntas inconclusas que este año veremos responder. O que ayudaremos a responder. Esperemos ser protagonistas de nuestra historia. Tenga un muy feliz 2020.