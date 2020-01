24 de enero del 2020 y ya queremos saber quién va a ser nuestro próximo presidente. O al menos, los candidatos. Quién va con quién. Los binomios. Las alianzas. Quién se lanzó al ruedo, y quién terminó en la banca. Ya empezaron las consultoras: “¿si las elecciones fueran hoy, por quién votaría?” Y ahí salen los nombres que están hoy en el aire.

Pero cuidado. Antes de sacar conclusiones tengamos esto claro: no podemos realizar proyecciones hasta que todos los nombres estén en la papeleta. Aquí no hay ninguna variable independiente. No hay candidato que gane solo por presentarse; sino que depende de su competencia. ¿Tiene Rafael Correa oportunidad de ganar? Si y solo si, participa. Si y solo si, la decisión en el juzgado se lo permite.

En caso que sea declarado culpable, habría que ver quién quiere tomar la posta. Complicada la situación, especialmente si recordamos que los que no se encuentran procesados están en exilio. Pero hasta el momento, son una amenaza electoral. Para quienes busquen minimizar o convencerse de lo contrario, recordemos sus resultados en las seccionales.

Con un partido virtualmente nuevo, que no todo elector reconoció como la “nueva Alianza PAIS”, ganó el 22 % de Pichincha; y sin contar con el estigma de perseguidos políticos. Todo dependerá de quién quede como el candidato designado.

Comunicacionalmente, lo más inteligente fuera escoger a Pierina. De esa manera no habría pierde con quién es el candidato correísta. Como sea, una cosa serían las elecciones con Rafael como vicepresidente, y otra, sin él. ¿La Conaie/Pachakutik, tiene posibilidad? Esa creo yo, es la variable más constante de todas. Su voto duro será inamovible. El de la sierra rural es suyo y -si no participa Lucio Gutiérrez- el de gran parte del Oriente. Pero el del resto de ecuatorianos que vio al movimiento indígena como causante del paro nacional, no es obtenible.

De hecho podría darse que una presencia indígena fuerte lleve al electorado que se le opone a apoyar al candidato con mayor liderazgo nacional y que haya hecho frente al levantamiento. En este panorama Jaime Nebot fuera el candidato a beneficiarse. Pero si y solo si, participa.