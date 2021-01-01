Bienvenido 2021

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El histórico 2020 quedó atrás. Arrancamos. ¿Hay motivos (reales) para hacerlo con esperanza? En lo político, sí. Las elecciones se sienten. Ya no están en un futuro imaginario y lejano; la posibilidad de cambio se materializa. Hoy no hay encuestadora (seria) que no pronostique una segunda vuelta. Si en febrero los resultados de la primera lo decepcionan porque no existe diferencia considerable entre los dos candidatos, solo uno o dos puntos porcentuales, es importante considerar: (i) la dificultad de realizar campaña para la primera vuelta. Entre 16 candidatos, quién sale, quién entra, las disposiciones del COE durante las fiestas, etc., la atención de los electores no estuvo en los “mensajes de campaña”, sino en la coyuntura nacional, y (ii) en segunda vuelta se polariza la población. No hay cómo desviar la decisión: es el uno o el otro. No hay tendencia, no hay seguridad. Pero existe posibilidad. Y eso en 2020, no teníamos. En lo económico también hay motivos para la esperanza. Si algo nos ha demostrado la humanidad es su capacidad de adaptabilidad, de entender la nueva realidad y ofrecer productos y servicios que han nacido a partir de una nueva demanda. No busco minimizar las pérdidas económicas de sectores vulnerables durante 2020, ni las secuelas que sentiremos este año. La intención, por el contrario, es afirmar que si en los momentos de mayor incertidumbre soportamos y nos reinventamos, en este año que empieza, que entendemos su “dinámica”, ¿por qué no podríamos crecer? Súmele la opción de un nuevo presidente, responsable con las finanzas públicas, y estamos. En este año también nos vamos a vacunar. No significa que llegamos automáticamente a la meta, pero empezamos la carrera. En 2021 damos batalla. Si le preocupan las variantes del virus, la comunidad científica concuerda en que es un fenómeno natural y no hay motivo para poner en duda la eficiencia de la vacuna. Por otro lado, en pocos días habrá nuevo residente en la Casa Blanca y sus efectos resonarán en el mundo entero. Así que espero que ayer haya brindado, por lo aprendido, por la línea de partida y por lo que está por venir. Bienvenido 2021.