Hoy, último día de octubre, mes que conmemora la independencia de Guayaquil y conociendo que se construirá la Plaza del Bicentenario, se debe recapacitar acerca de que José Antepara Arenaza necesita un espacio destacado en la plaza. Es el prócer menos conocido por los historiadores; ningún otro participó en eventos independentistas en varios países. Huésped en casa de Francisco Miranda en Londres, donde empezó la conspiración contra la Corona española; precursor de la emancipación hispanoamericana. Recopiló el pensamiento de Miranda en el libro La emancipación de América del Sur.

En Londres dirigió y escribió junto con Miranda en el periódico El Colombiano para difundir el pensamiento de emancipación. En México, donde vivió cerca de 20 años conoció a Francisco y José Francisco Fagoaga, mecenas como Rocafuerte; llegaron a Londres y Antepara logró que financiaran la publicación del citado periódico. Es posible que Antepara junto con ellos estuvieran involucrados en los primeros movimientos prerrevolucionarios en México. En Londres, Antepara conoció a Bolívar y junto con Miranda lo acompañaron a citas con parlamentarios y canciller. Fue el único prócer que peleó en la guerra de la independencia de Venezuela, acompañó a Miranda.

Después de regresar Antepara a Guayaquil, existen pocas fuentes primarias de lo sucedido los últimos meses antes del 9 de Octubre. Hay que confiar en las obras de J. Villamil y C. Destruge describiendo los hechos desde el 1 de octubre. Se sabe que Antepara presionó a Villamil para invitar a la fiesta a todos los oficiales militares extranjeros. El día del evento Villamil no estuvo de acuerdo con Antepara de haber puesto otra mesa, este respondió: “No se meta usted en mis cosas, esta mesita se va a convertir en la Fragua de Vulcano esta noche”. Es claro que él era parte de la organización para el golpe, el propio Villamil no estaba enterado de detalles. Por su experiencia y haber recopilado el pensamiento de Miranda, posiblemente ayudó a Olmedo a redactar el Reglamento Provisorio. Fue único prócer guayaquileño muerto en batalla por la independencia de Ecuador.