Wall Street y Covied-19

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El nombre Wall Street viene de haber existido un muro para protegerse de los indios, cuando Manhattan era propiedad de los holandeses y se llamaba New Amsterdam. Cerca a la punta sur de la isla, es calle muy estrecha y centro financiero del mundo, como fue Londres en los siglos XVIII y XIX. Se inicia en Trinity Church, construida en 1790. En el exterior hay lápidas. Hasta fines de los sesenta hubo edificios pequeños construidos entre 1920 y 1940, no más de 10 pisos. Con los años fueron reemplazados por rascacielos.

Allí se estableció el New York Stock Exchange, fundado en 1792, más conocido por sus siglas, NYSE, el más importante del mundo. Junto con Nasdaq tienen alrededor del 40 % del valor de las acciones de las compañías cotizadas en el resto de las bolsas de valores del planeta. Esto explica que cuando sube o baja el Índice Dow, las demás siguen la tendencia. El índice Dow que refleja la actividad en el NYSE y demás índices son indicadores económicos que se anticipan a los ciclos, comienzan a bajar antes de que ocurra la recesión, o a subir cuando la economía está saliendo de ella.

Hay excepciones, se dan al aparecer los cisnes negros, muchos son eventos traumáticos de corta duración.

Esta semana el Covied- 19, nuevo nombre del virus, ha ocasionado dramática volatilidad del Dow y demás índices; la economía se hallaba muy saludable y sorpresivamente se paraliza el uso de aviones comerciales, cruceros, hoteles, tarjetas de crédito, etc. Cuando comenzó la epidemia, los expertos en Wall Street hablaron del fenómeno bursátil V, el desplome va acompañado de violenta alza; luego cambiaron a U, la recuperación no es violenta, toma corto tiempo; hoy proponen L, cuando la recuperación toma tiempo.

La incertidumbre es enemiga de la economía, así como de la actividad bursátil. Como se trata de un virus desconocido, no se sabe cuándo podría terminar y cada semana que transcurre, muchas empresas dejan de vender y ganar. En EE.UU. las corporaciones están anunciando que no cumplirán los pronósticos de ventas y utilidades en los próximos dos trimestres. Hay contagiados en 13 estados.