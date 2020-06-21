El federalismo que nunca llega

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Esa forma de gobierno es aspiración nacida en la Independencia de Guayaquil y reafirmada posteriormente. Los guayaquileños estaban en contra del estado unitario y central.

Simón Bolívar empezó siendo liberal federalista y terminó creyente de un estado unitario y central.

Vicente Rocafuerte trató de cambiarlo de idea. En carta dirigida a Bolívar el 27 de septiembre, 1826, afirma: “… los tiempos han variado; lo que entonces fue causa de ruina será en el día medio de salvación…” y sugiere: “El sistema federal es el único que en el día conviene a la América independiente, y nos importa establecerlo cuanto antes del modo más permanente y más adecuado a nuestras localidades”. Indicó que el sistema federal en Hispanoamérica no debía ser calcado del estadounidense, para tener éxito era necesario adaptarlo a la idiosincrasia de América hispana.

Con el tiempo se perdió el pensamiento liberal federalista, pese a personajes como Pedro Carbo, exsecretario de Rocafuerte en México. Alfaro, liberal a su manera y “federalista” por interés, siempre necesitó a Guayaquil. Desde 1925 el centralismo comenzó a tomar fuerza y no paró el resto del siglo. En la segunda mitad hubo intentos esporádicos de revivir la idea de crear un sistema federal. Para 1985 Jaime Damerval escribía sobre las autonomías regionales. Jorge Pino V. desde 1990 sobre ese modelo, me envió una proclama publicada en junio de 1976 titulada Guayaquileños sacudámonos del centralismo; reproduce el himno federalista. Posteriormente, Juan José Illingworth mantuvo viva la aspiración y desde el año pasado, quizá por motivo del Bicentenario y por el abandono del gobierno central, numerosos columnistas de diarios están escribiendo sobre el tema.

Aquiles Rigail Santistevan publicará un libro sobre el federalismo. ¿Por qué tantas voces no han sido escuchadas en décadas? No hay que investigar, valiosos guayaquileños que han estado en el poder no se interesaron en cambiar el modelo, a pesar de haber tenido presencia en la Presidencia, Vicepresidencia y poder Legislativo.

Le recuerdo al lector leer mi artículo histórico en página 16.