Gaitán Villavicencio: Reflexiones sobre los 100 días

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Las unidades de tiempo en Ciencias Políticas permiten, por ejemplo, la medición del cumplimiento o incumplimiento, del plan de gobierno propuesto electoralmente, del desenvolvimiento institucional del equipo gubernamental, de errores cometidos e identificar si el elegido despunta como un mandatario o un estadista, entre otros temas. La aplicación de la muerte cruzada por el fracasado y corrupto gobierno de Lasso produjo la convocatoria anticipada de elecciones, presidencial y de asambleístas, para gobernar por 18 meses, habiendo triunfado sorpresivamente Noboa. Este inesperado logro de un candidato joven se dio por un cambio a nivel de la voluntad de los ciudadanos, de rechazo a los políticos tradicionales y sus partidos; se revalorizó el debate programático y se repudió a la descalificación como recurso electoral. Jugaron un papel importante las nuevas tecnologías de información y comunicación, TIC, en particular las redes sociales, y comunicacionales como la gigantografía del candidato, que le dio el don de la ubicuidad por la cortedad de la campaña. Sus breves discursos electorales estuvieron dirigidos, principalmente, a jóvenes entre 16 y 29 años, que son el 54 % del padrón demográfico electoral. A partir de su ascenso al poder el 23 de noviembre, ‘el heredero’ del grupo familiar económico más fuerte del país y destacado en la región, según la revista Forbes, inició su gestión con un polémico acuerdo político (no pacto, que destaca la desvalorización de ciertos términos en el ‘ethos’ cultural colectivo) de gobernabilidad con las fuerzas políticas más numerosas de la AN: la RC y PSC, lo cual lo diferencia claramente en el imaginario colectivo de sus dos antecesores presidenciales. Luego de regímenes tan mediocres y corruptos como los de Moreno y Lasso, cualquier mandatario con un mínimo esfuerzo sobresale. El acuerdo político le permitió la promulgación de cuatro leyes económicas de urgencia de corte fiscalista por la iliquidez estatal, que han marcado el funcionamiento del congreso. Su prioridad es la lucha contra la inseguridad por el desborde de violencia criminal y delincuencial que nos convirtió en uno de los países más violentos de la región y el mundo. Continuaremos.