Francisco Rosales Ramos: Consecuencias de la impunidad

El mal gasto de recursos públicos en que incurre la Prefectura de Pichincha ante el quemeimportismo de la Contraloría y la ausencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), solamente ocurre porque es posible destinar dineros del Estado a la campaña para las elecciones de este domingo sin que nadie reclame ni menos ponga orden en la Prefectura.

Me explico: ya en esta columna del 13 de diciembre de 2024 hice referencia a un programa político extranjero que se difunde por la radio de la Prefectura los sábados a las 13:00.

Este programa, que se denomina La Pizarra, es producido en Argentina, tiene clara identificación con el socialismo del siglo 21, y permanentemente insulta al presidente Daniel Noboa con epítetos como: incompetente, corrupto, de extrema derecha y fascista.

El mismo programa expresa su admiración por Rafael Correa y su candidata, al tiempo que asegura que triunfará el domingo 13.

Pese a la impunidad e inaceptable zafiedad de sus periodistas para referirse a Daniel Noboa y a todos aquellos mandatarios que cuestionan la orientación política neosocialista, me he llenado de paciencia y he dedicado cerca de dos horas los dos últimos sábados a escuchar las mentiras, exageraciones e insultos que se trasmiten por una radio pública que está prohibida de hacer proselitismo político y menos intervenir abiertamente a favor de la candidata de Rafael Correa y en contra de Daniel Noboa.

En la columna del 13 de diciembre de 2024 expresé que, si la radio Pichincha fuese una radio privada, tendría derecho a ser actora política en una campaña electoral, pero está expresamente prohibido por la ley que los funcionarios públicos participen en la propaganda electoral y menos destinen recursos estatales para el efecto.

En este escenario no sería extraño que mañana sábado, en que rige el silencio electoral, la radio del Consejo Provincial de Pichincha difunda el programa La Pizarra para favorecer impunemente a Luisa González y perjudicar a Daniel Noboa.