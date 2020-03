Virusciones (3)

Hay un acuerdo mundial en que la pandemia del coronavirus se les ha salido de las manos hasta a poderosos países de alta inversión en salud pública, pero de flacos resultados. Estados Unidos es uno de esos países, y pronto Brasil será otro ejemplo, a partir de cómo asume el tema el presidente Bolsonaro. A México le puede estar pasando lo mismo.

En cuanto a los países pobres, con sistemas de salud de la misma condición, la situación puede llegar a ser catastrófica; y me molesta poner al Ecuador en esa posibilidad, pero corresponde hacerlo. Ojalá me equivoque, pero hasta que sepamos cómo evoluciona entre nosotros la pandemia, me gustaría saber:

1. ¿Por qué se difundió que se estornude aproximando el codo a la boca y luego se indujo a saludar con el codo y no con la mano?

2. ¿Cuándo se va a aclarar por qué nuestros médicos están en riesgo de infectarse, al igual que los recursos humanos que están combatiendo el coronavirus, y en España encontraron un contrabando de mascarillas provenientes del Ecuador?

3. ¿Por qué fue tan débil el cerco epidemiológico alrededor de la compatriota que llegó infectada de España, tanto que de ese caso primario se derivaron una buena cantidad de contagiados?

4. ¿Cuándo tendremos certeza respecto al valor terapéutico de los derivados de la cloroquina, de modo que la población sepa si vale la pena el esfuerzo de conseguirla y cómo debe administrarse, poniendo en riesgo su vida más allá del coronavirus?

5. ¿Será posible intentar seguir estudiando en un esfuerzo improvisado de teleducación, en un ambiente psicológico de lo menos propicio para transmitir formalmente conocimiento? 6. ¿Por qué no nos dedicamos dos buenos meses a estar bien encerrados y solo permitimos la circulación de quienes previo examen no están contagiados y tienen que realizar tareas imprescindibles, mientras las fuerzas de seguridad se dedican a construir hospitales de campaña y a distribuir alimentos al tiempo que garantizan la seguridad de los sectores más pobres de la población?

7. ¿Con qué recursos? Con los que sugiere Guillermo Lasso, en acto generoso de los que más tienen.