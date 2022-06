En el libro del filósofo español: Daniel Innerarity, Una teoría de la democracia compleja, que recién está circulando y tiene como subtítulo: Gobernar en el siglo XXI, entre otros estimulantes planteamientos establece algo que, me consta, sucede entre nosotros: “Ciertos conceptos y comportamientos políticos ponen de manifiesto una aversión hacia nuevas experiencias e informaciones sobre la realidad social y política.”

En efecto, cuando hace más de diez años anuncié (visto lo visto y con la experiencia acumulada viviendo en Colombia, además de unos cursos sobre prospectiva) que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. La advertencia fue recibida con hostilidad por el gobierno de entonces y por muchos sectores sociales que, en el mejor de los casos, la calificaron como una exageración.

Ahora pareciera que empezamos a entender-nos.

Se acepta que vivimos en tiempos de “incertidumbre” y, volviendo a Innerarity:.. “entre las cosas que la hacen más soportable, nada mejor que la designación de un culpable que nos exonere de la difícil responsabilidad de construir una responsabilidad colectiva”. Y añade, como adivinando que estamos en un período preelectoral: “Poco importa que muchos candidatos propongan soluciones ineficaces para problemas mal identificados con tal de que todo tenga la nitidez de un muro, se haya designado un culpable absoluto o sea tan gratificante como para saberse parte de un nosotros incuestionable”.

No aludo a nadie en particular porque aludo a todos en general. Me atrevo a proceder de esa manera, tratando de prevenir el tsunami de demagogia que se avecina.

Tengo un permanente compromiso con la estabilidad y la continuidad democráticas del Ecuador, valores por los que me he arriesgado sin temores, al precio de mi libertad.

Cuando hemos superado la pandemia y hay pequeñas señales de reactivación económica, reclamo actuar en lo social, para sostener al Gobierno desde los más pobres, y garantizando la seguridad, sostenerlo entre todos.

Estamos frente a nuevas amenazas que requieren de una voluntad en común.

P.D. Mi homenaje al 5 de Junio.