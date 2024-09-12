Florencio Compte: ¿Hay solución para el centro de Guayaquil?

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Días atrás el alcalde de Guayaquil anunciaba que se contaba con “un plan ambicioso para el centro”, que se implementaría en el 2026, el cual incluiría “un programa de expropiaciones de edificaciones abandonadas”, que respondía a “un máster plan, que ya está en su fase final, y nos indicará la nueva planificación para revitalizar el casco antiguo y central de Guayaquil. Estos edificios y espacios abandonados serán recuperados para darle nueva vida a esta área de la ciudad”.

En julio, el alcalde Aquiles Álvarez informó que se había contratado a Jeff Speck, urbanista estadounidense, director de la empresa Speck Dempsey y autor de libros sobre planificación urbana, entre ellos, Walkable City: How Downtown Saves America, One Step at a Time, para la elaboración de un máster plan para recuperar el centro de Guayaquil que incluiría “el análisis de edificios icónicos (…) para ver si se pueden desarrollar proyectos como parques lineales, lo que queremos es dejar un centro recuperado y reordenado”.

De lo que indica el alcalde, el plan está casi terminado, sin embargo, no se ha dado a conocer su contenido ni los límites de aplicación, ni si la visión de Speck de tener ciudades que prioricen al peatón sobre los vehículos será acogida. Cabe recordar que ningún plan puede funcionar si no se escucha a la población ni si no se lo socializa con amplia participación y que, además, en el caso del centro de Guayaquil su recuperación será inviable si no vuelve a ser atractivo como lugar residencial.

El centro de Guayaquil aún perdura ya que mantiene su valor simbólico y conserva la traza urbana original, además de que concentra las principales actividades administrativas, comerciales, financieras y los principales monumentos, plazas y parques de contenido histórico, sin embargo, tenemos claro que su situación es precaria.

Hay ejemplos exitosos de recuperación de la ciudad y de su centro en urbes latinoamericanas como Medellín o Curitiba, que pueden servir como referente para Guayaquil. Es necesario, sin embargo, conocer y debatir las propuestas del plan que se quiere implementar.