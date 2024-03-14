Florencio Compte | ¿Hay políticas culturales en Guayaquil?

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A inicios de septiembre de 2023 el Concejo Cantonal suprimió la Dirección de Gestión y Promoción Cultural que fue incluida en la Empresa Pública Municipal de Turismo, Relaciones Públicas y Cultura, sin embargo, esta última fue liquidada en febrero de este año y sus competencias fueron transferidas a la Dirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica, la que, entre sus objetivos, incluyó “Promocionar el civismo en los ciudadanos guayaquileños a través de eventos culturales y artísticos”.

En el Plan de trabajo del alcalde Aquiles Álvarez se incluían cuatro acciones culturales: “construir centros integrales de cultura, deporte, tecnología e internet de banda ancha gratuita y arte en zonas con mayor nivel de inseguridad y conflicto social; incentivar las expresiones artísticas en el espacio público; promover el patrimonio cultural del cantón Guayaquil como mecanismo para incentivar el turismo y las actividades culturales; implementar incentivos para actividades culturales, artísticas y deportivas que fomenten el turismo”.

El urbanista Lewis Mumford, defensor a ultranza de la humanización de las ciudades, consideraba que la quinta función urbana era la cultural, además de vivienda, ocio, trabajo y transporte. El valor cultural de una ciudad se define, entre otros aspectos, por las políticas culturales, la apropiación de los espacios públicos, la defensa que hace de su memoria histórica y de su infraestructura, léase museos, bibliotecas, entre otros. En función de esto, muchas ciudades han apostado por la cultura como elemento dinamizador urbano y detonante de su recuperación económica.

¿Cuáles son las políticas culturales de la actual administración de Guayaquil y quién las implementará? ¿Cuántos museos tiene la ciudad? (La media iberoamericana es de un museo por cada 62.999 habitantes. En Guayaquil es apenas un museo para cada 176.326 habitantes) ¿Cuáles de ellos son centros de investigación? ¿Cuántas bibliotecas tenemos por habitante y dónde están localizadas? ¿Cuántos teatros y galerías de arte existen? Son muchas las preguntas y no tenemos respuestas.