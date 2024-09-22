Fausto Ortiz: Ventas sin ritmo

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La pandemia movió los números y seguramente sigue causando confusión por la brusca caída de los indicadores económicos como Ventas, Consumo y Producción al relacionarlos con su fuerte recuperación, la cual era claro que no podía ser sostenida en los siguientes años y lo que hemos observado es un proceso de desaceleración que podría terminar este año con cifras en rojo en ventas y un casi nulo crecimiento de la economía.

Las Ventas totales en julio de 2024 crecen apenas 0,8 % con relación al mismo mes del año anterior. Un mal crecimiento, pero al menos abandonó la caída de 12 % que se registró en junio y el -2,8 % de mayo, que sintieron de lleno el impacto del aumento de los tres puntos en el IVA.

Tomando en consideración 12 meses, de agosto a julio, en 2022 las ventas crecieron 18 %, posteriormente bajan su ritmo de crecimiento a 9,1 % en 2023 y para los 12 meses terminados en julio de 2024 se refleja una caída de 0,3 %.

Hasta ahora las ventas alcanzan USD 204 mil millones (MM) en los 12 meses terminados en julio. A diciembre, con mucha suerte las ventas superarían los USD 205MM y el año podría terminar con una contracción en ventas de 0,7 %. Es difícil pensar que el PIB no correrá con similar suerte.

Ya el Banco Central fue bajando su estimación del 1 % de crecimiento del PIB, que hasta hace pocos días seguía usando el ministro de Finanzas. Lo ha ubicado en un todavía optimista 0,9 % para este 2024. La siguiente semana nos contarán el crecimiento del segundo trimestre y con ese dato será muy fácil estimar el crecimiento del año, dependiendo qué escenario se les dé a los cortes de energía y cuánto estos impacten a las empresas y al consumo.

Empresarios locales al cuantificar las pérdidas que les ocasionarán los anuncios de futuros cortes de luz durante la noche, las ubican en algo más de USD 20 millones por jornada. Se afecta la producción, el consumo y también la actividad turística, en especial alimentación y bebidas, que atienden en horarios nocturnos.

Siete provincias concentran cerca del 90 % del total de ventas, las dos de mayor peso, considerando 12 últimos meses hasta julio de 2024, son Pichincha (USD 80MM) y Guayas (USD 69MM) transitando por sendas distintas, la primera cae 1,1 % en último año y la segunda apenas crece 0,2 %. Le siguen Azuay, que cae 2,2 %, Manabí en sus mismos USD 8MM de ventas del año anterior y El Oro, cayendo 3,5 %. La de mayor caída fue Tungurahua (-7,5 %) que no pudo mantener sus ventas sobre los USD 5MM; y Los Ríos, superando los USD 4MM, reflejó el mejor crecimiento de las siete, con 5,3 %. En conjunto estas provincias vieron caer un 0,69 % sus ventas en último año.

No es muy claro si los cortes de las siguientes semanas serán por mantenimiento o por inicio de racionamiento por la intensidad del estiaje que limita la generación hidroeléctrica, mucho menos si en algún momento ocurrirá en horarios laborales diurnos. No creo que lleguemos a tener necesidad de aplicar la hora Sixto; sin embargo, con tan poca información será complicado especular la duración del percance actual, y alimentar incertidumbre en el arranque de un período electoral no es de las cosas más brillantes que puedan existir.