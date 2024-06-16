Fausto Ortiz | La deuda con el Seguro Social

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Desde hace muchos años existe un límite al endeudamiento público que indica que la Deuda Pública no debería superar el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB). Para este año 2024 el PIB se lo estima en USD 122 mil millones (MM) y la deuda no debería superar los USD 48,8 MM. Cambios en leyes han ido mejorando la medición de la deuda pública incorporando atrasos, deuda de corto plazo y otras obligaciones. También es más específica sobre cuál tipo de deuda pública se debe considerar. Las dos principales son la Deuda pública total y la Deuda del Sector Público no Financiero (SPNF). La ley señala que el límite de endeudamiento se calcule sobre el SPNF y agrega un detalle no menor, que sea sobre la deuda consolidada, es decir que se excluya la deuda con otros también del propio sector público no financiero. Aquí el Seguro Social juega un rol protagónico.

Además de la deuda pública, existen contingentes que podrían transformarse en deuda si se vuelve exigible. Totalizan USD 5,7MM, de los cuales USD 2,4MM por laudos, USD 2,6MM por Garantías Soberanas (aquí parte de la respuesta de por qué se demora Finanzas en dar Garantía al Municipio de Guayaquil para un crédito).

La deuda pública total supera los USD 83,3 MM al finalizar el mes de marzo de 2024, incluyendo deuda externa, interna, otras obligaciones y otros pasivos. Este número engloba todo el endeudamiento público.

La deuda del Sector Público No Financiero se ubicó en USD 82,4MM. De esta clasificación de deuda hay que excluir las deudas que sean entre entes del Gobierno para hacer un ejercicio de consolidación. Las deudas entre entes del gobierno suman USD 18,2 MM y al consolidarse con los USD 82,4MM queda en USD 64,2MM.

Incorporando otros ajustes que hacen los expertos en Finanzas y la deuda que se considera para compararla con el PIB queda en USD 60,2MM o el 49,3 % del PIB. Suena a logro no estar tan lejos del 40 % y contar con algunos años de plazo para irse adecuando a ese límite establecido.

¿Cuál es la trampa? La deuda con la Seguridad Social, los atrasos con la Seguridad Social.

De los USD 18,2MM que se consolidan por ser operaciones entre entes del Sector público, USD 10 MM corresponden a bonos de deuda interna en poder del IESS y estimo que por atrasos se deben sumar USD 3,8MM al finalizar el mes de marzo de 2024.

Existe un incentivo perverso de acumular deudas y atrasos con el IESS ya que estos valores adeudados no se computan para el cumplimiento del límite de 40 % frente al PIB y mientras más deudas se acumule con el IESS mejor la relación de endeudamiento.

Al FMI se le ofreció ir solucionando los desencuentros entre Finanzas e IESS por Contribuciones para prestaciones médicas y el 40 % de pensiones de jubilación.

En el reporte de deuda a marzo 2024 se ha considerado Contingentes por USD 5MM que equivale a lo que espera el IESS que se le reconozca como deuda y se le pague por este concepto.

También reporta Finanzas que existen otros USD 1,8MM adeudado por la Contribución del 40 % de pensiones jubilares.

Sumando todo, al IESS se le adeuda, entre bonos, atrasos, salud y 40 % más de USD 20 mil millones. Dios le pague, porque Finanzas, bien difícil.