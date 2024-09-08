Fausto Ortiz | Déjenlos volver

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Ocho meses atrás el saldo de las Reservas Internacionales cerraban 2023 con USD 4.454 millones (M) y terminaron en agosto de 2024 en USD 8.410M. Esos recursos siguen confundiendo a algunos, no son exclusivamente propiedad del gobierno de turno, ni respaldan la moneda en circulación, es simplemente el saldo líquido que debe mantener el Banco Central del Ecuador (BCE) para poder responder al requerimiento de los dueños de dichos fondos que han sido depositados en el ex instituto emisor por disposición de ley.

Los depósitos o pasivos de alta exigibilidad en el BCE, al finalizar agosto del presente año, son cerca de USD 12.800M, siendo los de mayor tamaño las Reservas Bancarias, que son una porción de las captaciones del público y se las conoce como encaje bancario. Las empresas públicas no financieras y los gobiernos autónomos (municipios y prefecturas principalmente) son el segundo grupo de depositantes de mayor importancia. Entre estos tres grupos totalizaron USD 10.688M. El Ministerio de Finanzas en su Cuenta Corriente Única tuvo un saldo cercano a USD 1.000M y junto a los anteriores depositantes representan más del 90 % del total de depósitos.

¿Cuenta el BCE con la totalidad de estos fondos de manera líquida por si todos se acercan el mismo día a pedir sus recursos? La respuesta es no, y no les quita el sueño a los funcionarios del BCE porque en condiciones normales no van a ir todos juntos a pedir sus fondos.

Hoy el saldo de Reservas Internacionales ha crecido USD 3.996M al compararlo con diciembre de 2023, principalmente por el aumento en las Reservas bancarias (USD 1.242M), en el saldo de Cuenta Corriente del Ministerio de Finanzas (USD 821M), las Empresas públicas no financieras (USD 651M) y Depósitos de GAD (USD 502M).

Muchos vemos dichos saldos y preguntamos por qué no los trasladan a la economía. En el caso de los fondos de Finanzas, el incremento es bastante reciente, consecuencia de nuevas operaciones de crédito externo. Solo en agosto le ingresaron USD 1.284M por créditos otorgados de multilaterales. La sensación de alivio en la caja fiscal debe ser importante, contar con un saldo que permita atender la próxima nómina si hubiera dificultades en la recolección de impuestos, no tiene precio. Bien por ese cuarto de hora de tranquilidad, pero se debe pensar en usar dichos recursos con mayor velocidad para que la economía gane dinamismo en este último mes del tercer trimestre pagando planillas atrasadas y no volviéndose a atrasar en el actual ejercicio fiscal.

La siguiente semana, de acuerdo a su calendario de actividades, el BCE publicará la tercera previsión de crecimiento económico para este 2024. La última lo ubica en 1 %. El crecimiento del segundo trimestre, que será reportado al finalizar septiembre, no debe darles mucho espacio para ser optimistas. La nueva estimación para 2024 probablemente la ubiquen algo arriba de 0,5 % para irnos dando la mala noticia lentamente. En la medida que los recursos que ha cobrado como impuestos, los cuales son mucho más altos que lo soñado, se demoren en llegar de vuelta, será más difícil alejar la sensación de estancamiento que muchos sentimos hace algún tiempo.

La situación fiscal no permite achicar impuestos, se necesita que esos recursos retornen a la economía.