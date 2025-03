Fausto Ortiz: A cuatro domingos

Se va acercando el momento de depositar el voto y empezaremos a ver señales que nos brinden más información que las ya conocidas encuestas, que si les creemos pondrían a dos presidentes el 24 de mayo a gobernar el país.

La incertidumbre será la fiel compañera de las siguientes cuatro semanas. Algunas decisiones pasarán de positivas a negativas de un día a otro. Aceptar vender un activo con un importante descuento hoy podría ser una muy buena decisión el mes siguiente. No venderlo y esperar, podría ser bueno también. Dependerá de qué escenario creen que ocurrirá en el futuro y del peso del activo dentro del patrimonio de cada individuo.

La situación económica no cambiará en estas cuatro semanas, no se arreglarán los problemas; estos se mantendrán iguales para cualquiera de los dos. En lo económico no habrá mucha diferencia en cómo lo enfrentarán. Los dos deberán ir tras financiamiento. A Noboa se le hará más fácil. González deberá dejar atrás el discurso antimultilateral y hacer planteamientos cercanos a los que estos le recomendarían para lograr recursos frescos.

Lo importante va a ser cuánto dure la luna de miel y qué tan bueno sea el maquillaje. Al amanecer del día siguiente saldrán las verdaderas intenciones del gobernante de turno y las podrá poner en práctica en función de cuán grandes sean sus grados de libertad.

Ojalá el objetivo sea sacar a la gente de la pobreza, mejorar condiciones de vida, que se generen empleos y que crezca la economía de la mano de los empresarios. Mantener a la gente pobre pero contenta no es lo que necesitamos, no importa si les va bien y quieren progresar, no debería importar que cuando mejoren quieran más y se alineen con quien les da empleo, más que con el que brinda asistencialismo. Que crezca el empleo debería ser el norte que aparezca en la brújula del gobernante de turno.

Hasta ahora la economía no se ha resentido por el resultado electoral. A medida que avancen los siguientes domingos podríamos ir notando cambios y nos acomodaremos a ellos. Algunas variables pueden ser observadas. Las Reservas Internacionales hace quince días se ubicaron sobre los USD 7.700 millones. La inflación acumulada a febrero fue -0,06 %. El Riesgo país hace dos días subió a 1.497 puntos. Las captaciones de los bancos privados crecieron 18,6 % anual a febrero y el crédito 10,4 %.

Mayor actividad económica debería mover levemente hacia arriba los precios por mayor demanda. Mayor tranquilidad mostrará mayores Reservas, menor Riesgo país y al menos sostener crecimientos anotados en banca privada. Lo contrario si lo contrario.

El próximo domingo será el debate y después de esa noche lo político se apoderará del escenario, las redes reventarán y las semanas restantes pasarán a un ritmo vertiginoso, será el tiempo para los analistas políticos. Serán ellos quienes interpreten y comenten cada gesto, cada movimiento y a partir de ello la reacción o la paralización típica de los procesos electorales. Tan pronto tengamos resultados será el momento de buscar la bola de cristal.

Tienen cuatro semanas.