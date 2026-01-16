Eduardo Carmigniani | “Caso Apagón”

“Caso Apagón” es el apodo que en la Fiscalía han puesto a una investigación penal por “presunto peculado”. Y según información divulgada por esa entidad en sus redes sociales el miércoles 14 de enero, se trata de indagar “presuntas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica”, para lo que, a efectos de “recabar información que aporte a la investigación –mediante acto urgente– se lleva a cabo el allanamiento y se levantan indicios como documentos, teléfonos celulares, computadores, dispositivos electrónicos, entre otros”. Un allanamiento, según esas mismas publicaciones, se habría hecho en “la empresa de uno de los sospechosos, José M.”.

Es muy claro que estamos frente al caso Progen.

La demanda civil por fraude presentada por el Gobierno en una Corte en la Florida, en la que reconoce que fue atracado, es un primer indicio. Otro indicio es que en dicha demanda se afirma que “Progen involucró a Astrobryxa S.A. en su actividad criminal. Astrobryxa es una [compañía] ecuatoriana a la que Progen contrató como subcontratista en la instalación de generadores de energía en virtud de los Contratos de Quevedo y Salitral [y le pagó] 20 millones de dólares por sus supuestos servicios como subcontratista. Astrobryxa parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero, gerente general de CELEC al momento de la adjudicación de los Contratos de Quevedo y Salitral” (párrafos 43 y 44). Y un tercer indicio es que aquel nombre, aunque solo con inicial del apellido (según lo publicado por la Fiscalía), coincide con el del gerente general de Astrobryxa.

Enhorabuena que las investigaciones avancen. Y ojalá que culminen llegando a determinar quiénes fueron todos los receptores finales de esos USD 20 millones que según el Gobierno recibió Astrobryxa. Como dije en anterior columna sobre este mismo tema, hay que empezar por dónde habrían sido depositados: si en el exterior, activando las asistencias internacionales; si localmente, con el apoyo de la UAFE (a ver si se dedica por fin a asuntos de importancia).