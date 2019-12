¡Feliz Navidad!

En la Navidad es tradición que los niños preparen una lista de pedidos que, con profunda fe, esperan recibirlos en la Nochebuena.

A veces pienso que los ecuatorianos actuamos como esos niños inocentes, que escriben una carta pensando que se cumplirán todos sus deseos. Pedimos por un país donde la honestidad y transparencia sean los valores predominantes para que la picardía y deshonestidad pasen a ser eventos raros y extraordinarios. Pero no, lamentablemente, así no funciona nuestro sistema.

Aún hay lugar para que el más “vivo” se aproveche y se alce con lo que pueda; donde el orden y la puntualidad no están en la lista del común trajinar del ciudadano; la honestidad está cada vez más ausente y el poder manchado en buena parte por casos de corrupción y abusos, tratando de ejercer esos cinco minutos de gloria para beneficio personal. Se atiborran los bolsillos de dinero mal habido y luego lo exhiben ante la sociedad para que los reconozcan como esa nueva raza que proliferó durante la década pasada: los nuevos ricos. Esos que, sin trabajar se repletaron de dinero, en detrimento de las arcas nacionales.

Esperamos que se cumplan nuestros pedidos “papanoelescos” y que finalmente paguen la cuenta los que se rifaron la plata de nuestro país y no el pueblo, recargándolo con más impuestos. Debemos iniciar esa transformación profunda para no ser ese lugar donde la corrupción manda y donde el que tiene padrino se bautiza; para pasar a tener sistemas judiciales pulcros y objetivos, con un poder Legislativo que cumpla su tarea y pare de pelearse por el mejor pedazo de la troncha; con leyes que promuevan el desarrollo nacional y amparen debidamente al ciudadano y la libre empresa; un poder Ejecutivo que entienda que está para trabajar por el bien del país y no para beneficio propio. Esforcémonos para que el Ecuador sea referente internacional gracias a sus buenas prácticas y costumbres.

Mis queridos lectores, que en este día tan especial sean colmados de bendiciones en unión de todos sus seres queridos y se cumplan sus aspiraciones y deseos.

¡Feliz Navidad!