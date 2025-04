Diana Acosta: Resolución chapucera

No deben torcer las leyes a discreción, por ello esperamos que la Corte Constitucional cumpla su misión

Muy acertada la demanda de inconstitucionalidad presentada por la ministra de Trabajo en la Corte Constitucional, contra una Resolución chapucera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que erradamente establece la improcedencia del pago de la bonificación por desahucio a los trabajadores del sector público que se acojan al retiro voluntario.

La Resolución 003-2025 de la CNJ dispone que “el trabajador que haya decidido terminar su relación laboral por separación retiro voluntario, no podrá acogerse a la bonificación por desahucio contemplada en el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo pues se estaría beneficiando dos veces por la terminación de la relación laboral”, lo cual quiere decir que esa bonificación equivalente al 25 % de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa ya no la recibiría, pues según la Corte, los trabajadores del sector público no se pueden beneficiar dos veces por la terminación de la relación laboral.

Esta resolución vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la seguridad jurídica, pues no existe disposición legal alguna que expresamente prohíba recibir simultáneamente dos bonificaciones, pues estas constituyen conquistas laborales, por lo que pretender limitar o restringir derechos adquiridos es regresivo e inconstitucional.

Los trabajadores esperan que se cumpla el ordenamiento jurídico y recibir sus liquidaciones como manda la ley, pues cambiar las reglas del juego es un atropello a sus garantías constitucionales, que afecta al principio de no restricción, progresividad y no regresividad de los derechos laborales.

Más allá de la inconstitucionalidad de la mentada resolución, es injusto que se vulneren los derechos adquiridos de cualquier trabajador que ha dedicado buena parte de su vida laborando para una institución.

No deben torcer las leyes a discreción, por ello esperamos que la Corte Constitucional cumpla su misión como guardiana de la Constitución y pongan en su sitio a quienes que se atrevan a vulnerar nuestros derechos fundamentales.