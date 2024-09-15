Jaime Izurieta: Táctica y estrategia

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Nuestra comprensión del significado de las palabras a veces guía la percepción que tenemos de ciertos eventos. Términos que tradicionalmente se asocian con campañas militares, como ‘táctica’ y ‘estrategia’, ahora describen también procesos de planificación urbana.

La estrategia es un enfoque general y a largo plazo. La mayoría de los planes urbanos, los llamados ‘planes estratégicos’, son visiones abstractas que proyectan el futuro de una ciudad a 20, 30 o más años. La táctica, por otro lado, es el conjunto de acciones concretas que se toman en el ‘campo de batalla’ urbano para alcanzar esa visión estratégica.

En años recientes, ante la creciente inacción de los gobiernos locales, ya sea por falta de capacidad operativa o voluntad política, se han popularizado las intervenciones de urbanismo ciudadano que buscan mejorar la calidad de los espacios públicos mediante acciones de bajo presupuesto pero de alto impacto.

Con el paso del tiempo, estas intervenciones han sido incorporadas al vocabulario de la planificación oficial e, incluso, se han integrado en los planes estratégicos. Sin embargo, el romanticismo del término urbanismo táctico sigue siendo una fuente de inspiración para acciones ciudadanas que luchan contra el declive en la calidad de vida de las ciudades.

Los términos como ‘urbanismo táctico’ o ‘urbanismo guerrillero’ se refieren a intervenciones no planificadas, de carácter efímero en algunos casos, precario en la mayoría, pero de gran impacto en casi todos.

La colocación de plantas en lugares estratégicos, el recubrimiento de troncos de árbol con tejidos de colores, o la pintura de los cruces peatonales muestran la creatividad de la gente, llaman la atención sobre la necesidad de mejorar el espacio público y generan un efecto positivo en la cohesión social y en la seguridad de las calles.

A través de pequeñas acciones, que pueden parecer insignificantes, se generan cambios duraderos en la forma en que las personas interactúan con su entorno. Usted, querido lector, ¿cuándo fue la última vez que realizó un gesto de este tipo para mejorar su entorno urbano?