Ucrania se reconstruirá para mejor

Pasados ya 100 días de intenso combate, cuesta ponerse a pensar en la reconstrucción de Ucrania mientras siguen lloviendo bombas rusas sobre civiles inocentes. Pero es precisamente en tiempos de crisis y desastre que debemos plantearnos el futuro. Es fundamental que las potencias occidentales líderes desempeñen un papel central para apoyar la reconstrucción del país. Para ello, hace poco la Comisión Europea propuso la creación de un mecanismo para Reconstruir Ucrania y canalizar subsidios y préstamos hacia ese país. Pero para satisfacer la gran necesidad de financiamiento ucraniana la Unión Europea tendrá que buscar nuevas fuentes de fondos (que debieran incluir reservas de divisas congeladas del banco central ruso, al igual que los fondos confiscados a las empresas estatales y los activos embargados a los oligarcas sancionados de ese país). Los especialistas en reconstrucción recomiendan considerarla como si fuera consecuencia de un desastre natural, como un terremoto o inundación. Los defensores de Ucrania -de las fuerzas de defensa territorial o los propios militares- tienen el coraje, la determinación y fortaleza moral como para ganar la guerra. Desafortunadamente, hasta el momento Ucrania no recibió suficiente asistencia militar ni ayuda humanitaria como para inclinar decisivamente la balanza a su favor. Desafortunadamente, muchos Estados europeos actúan como si su propia seguridad no estuviera también en juego. Aun cuando los ucranianos siguen combatiendo a los invasores, quienes están en zonas ya liberadas ya comenzaron a reconstruir sus hogares y sus vidas. Pero no pueden hacerlo solos.

Nuestra victoria final en esta guerra nos dará la oportunidad de convertir un momento desastroso de la historia del país en una visión épica de una Ucrania libre, moderna y europea. Con su lucha en esta guerra, Ucrania demostró que será un miembro fuerte y confiable de la UE y la OTAN. Cuando los ucranianos reconstruyan su país, lo harán de manera tal que se alinee con el proyecto europeo, Ucrania se convertirá en un ejemplo duradero de una sociedad tolerante y abierta, un país comprometido con la defensa de su pueblo y sus valores. Además, la reconstrucción ucraniana se guiará por una visión de sostenibilidad ambiental. Parte del futuro europeo del país implicará poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos (Ucrania ya comenzó a integrar su red eléctrica con la europea). A medida que la reconstrucción tome impulso, los responsables de las políticas planean integrar la infraestructura energética del país con las redes europeas, diversificar sus importaciones e impulsar el uso de las energías renovables. De hecho, Ucrania se convertirá en un centro neurálgico para las energías limpias, completamente en línea con el espíritu del Pacto Verde Europeo. Resulta alentador que la UE esté buscando la forma de ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Comprometerse con un Plan Marshall para ese país será la mejor forma de mostrar al presidente ruso Vladímir Putin que su agresión brutal no producirá recompensa alguna. Espero que nuestros amigos en Europa y la OTAN entiendan que apoyar la libertad en Ucrania y su recuperación será beneficioso para la paz, seguridad y prosperidad en el mundo. Frustrar las ambiciones imperiales rusas y reconstruir Ucrania son desafíos que el pueblo ucraniano no debe enfrentar solo.