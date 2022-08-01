Los siguientes pasos para apoyar la cohesión social

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Hace ya más de un mes desde el inicio de las protestas.

Hoy Ecuador está en un punto decisivo para afianzar su estabilidad.

El diálogo es el único camino para lograr resultados.

La fase actual de 90 días será vital para que las mesas técnicas de negociaciones respondan a las demandas económicas y sociales planteadas.

Más allá de este periodo, existe una gran oportunidad para instaurar una cultura de diálogo que permita que las necesidades de los grupos más vulnerables sean resueltas con políticas sociales sostenibles a largo plazo.

Esta es la responsabilidad del Gobierno del Ecuador junto a las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de la academia.

Por su parte, la comunidad internacional podría también apoyar este proceso y tiene la capacidad de movilizar recursos de acuerdo a las prioridades que se definan.

La comisaria de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, Jutta Urpilainen, durante su misión en junio, al inicio de las manifestaciones, confirmó la disponibilidad de la Unión Europea de apoyar los diálogos nacionales y sus resultados.

La Unión Europea quiere impulsar su compromiso bilateral, con los socios en Ecuador, bajo la estrategia Global Gateway, un programa financiero para infraestructuras en varios sectores, incluyendo transporte, energía, salud, educación, digital, entre otros.

Pero si bien, las reuniones mantenidas entre la comisaria y el Gobierno, la sociedad civil, el sector empresarial y la academia abrieron puertas, urge examinar cómo responder concretamente a las expectativas ciudadanas.

Desde la Unión Europea, centrados en la juventud y educación, continuaremos con proyectos educativos inclusivos (indígenas, migrantes, mujeres y niños); buscando financiamiento para infraestructuras educativas verdes y para la formación de docentes; y reforzando la educación superior con nuestros programas Erasmus; Marie Curie; Horizonte Europa y con herramientas como la Cátedra Jean Monnet a cargo de la Universidad San Francisco de Quito.

Nos enfocaremos también en la salud infantil, apoyando al Estado para luchar contra la desnutrición crónica infantil a través de préstamos y asistencias técnicas no reembolsables para agua y saneamiento, y con vacunas infantiles.

Asimismo, el Equipo Europa será el brazo ejecutor, a nivel de nuestros interlocutores ecuatorianos, como de nuestros Estados Miembros, para más proyectos de seguridad y de desarrollos sostenible, verde, inclusivo y digital, enfocados en tres sectores: comercio sostenible; acción climática y medioambiental; y buena gobernanza.

La estabilidad se logra con equidad, inclusión y desarrollo para todos.

Los eventos de junio fueron un llamado para entender que son necesarias políticas públicas solidarias, que contemplen el respeto de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.

La Unión Europea apoyará al Ecuador en el camino para hacer frente a estos desafíos.