Antonio Tajani | Italia, América Latina y el Caribe. Juntos por el crecimiento

La historia de América Latina está profundamente entrelazada con la de Italia. Millones de italianos, con su equipaje de esperanzas, coraje e ingenio, emprendieron desde la primera mitad del siglo XIX el camino del mar para ofrecer a sus familias una nueva vida al otro lado del océano. Hoy, a casi doscientos años del inicio de aquella epopeya heroica -que retomaba rutas ya surcadas con no menos audacia por nuestros exploradores, marinos y comerciantes-, resulta difícil concebir América Latina sin Italia.

Desde los inicios de la presencia europea en el Nuevo Mundo, los italianos han contribuido, con sus empresas, su cultura y sus valores al sólido progreso del continente latinoamericano, siempre compartido con las comunidades en las que se integraron. Sobre la base de este extraordinario legado, hoy, gracias también a una de las redes diplomático-consulares más amplias, Italia continúa promoviendo alianzas de crecimiento común, estrechando también en América Latina y el Caribe nuevos vínculos de colaboración con una región hacia la cual el Gobierno mira con creciente atención.

El 6 y 7 de octubre se celebrará en Roma la XII Conferencia Italia–América Latina y el Caribe, un encuentro fundamental de carácter bienal al que he invitado a los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países latinoamericanos y caribeños. Este año, el encuentro llevará por título, de manera significativa, Italia–América Latina y el Caribe: una alianza en crecimiento, y tiene un doble objetivo: reafirmar la solidez de nuestros lazos -relanzados con gran compromiso en los últimos años- y mirar juntos hacia el futuro, identificando prioridades y ámbitos de trabajo para el desarrollo de nuestros pueblos

Los fundamentos de nuestras relaciones son extremadamente sólidos. Con un intercambio comercial con Italia superior a los 33 mil millones de euros en 2024, América Latina alberga más de 3 mil empresas italianas que emplean a más de 20 mil personas, presentes en los sectores más diversos de la economía: energía, comercio mayorista, transporte, agroalimentación, infraestructuras. La facturación total de nuestro sistema productivo en América Latina supera los 70 mil millones de euros.

También las relaciones con los países del Caribe han crecido notablemente en los últimos años, gracias a una agenda de prioridades compartidas, entre ellas la cuestión ambiental y climática, que representa para toda la región un desafío existencial, ante los riesgos del aumento del nivel de los océanos y los fenómenos meteorológicos extremos.

Nuestra red diplomático-consular en esta vasta región está compuesta por 33 embajadas y oficinas consulares; a ella se suma la histórica presencia de grandes empresas nacionales como ENEL, ENI, Leonardo, Fincantieri y muchas otras. Este sistema, que opera en países con una significativa población de italo-descendientes, ha demostrado ser un formidable motor para la “diplomacia del crecimiento´´, tema central de nuestra acción diplomática y de esta edición de la Conferencia. Desde México hasta Argentina, más de 2,5 millones de italianos están inscritos en el AIRE y se estima que existen alrededor de 40 millones de descendientes.

Gracias a la acción del Gobierno, Italia ha reforzado sus vínculos con América Latina y el Caribe, como ha sucedido, por ejemplo, con el relanzamiento del diálogo político con Perú y con varios países caribeños, así como con el desarrollo de nuevas asociaciones de crecimiento con los gigantes regionales en Brasil, México y Argentina, países que visité en el último año para favorecer -también gracias a una serie de foros empresariales- las mejores oportunidades de colaboración para Italia y sus empresas. Con este mismo espíritu hemos querido incluir a América Latina y el Caribe en el nuevo plan para promover las exportaciones italianas hacia países extra-UE de alto potencial.

La sostenibilidad, el dinamismo del sector privado y un marco regulatorio moderno y transparente son aspectos esenciales de economías dinámicas que buscan un crecimiento duradero y beneficioso para sus poblaciones. Pero, dichos factores se ven amenazados por la criminalidad, la inseguridad y la corrupción. Por esta razón apoyamos la lucha contra estas amenazas a través de múltiples actividades que se desarrollan tanto a nivel bilateral como multilateral, también en el seno de la Unión Europea. Entre ellas se incluyen la iniciativa italiana Falcone-Borsellino y programas regionales europeos de gran importancia como EL PACCTO 2.0, COPOLAD 3 y EUROFRONT. El Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), responsable de la implementación de varios programas europeos, representa una joya institucional y un instrumento valioso de nuestra cooperación. A través de estas iniciativas, hemos formado a más de tres mil magistrados y funcionarios latinoamericanos en la lucha contra las mafias, apoyando a las autoridades judiciales y promoviendo sistemas penitenciarios más seguros y respetuosos de los derechos humanos.

Pero, sobre todo, existe una dimensión de nuestras relaciones que no debe subestimarse y que resulta cada vez más importante en la coyuntura internacional actual. Me refiero a la común pertenencia a un sistema de valores que, desde la antigüedad grecorromana y el cristianismo, continúa acompañándonos, y que en el pasado llevó a definir a los países de América Latina y el Caribe como “el Extremo Occidente”. Una base sólida para defender juntos lo que más valoramos: la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia, el Estado de derecho, el multilateralismo.

Estoy convencido de que la XII Conferencia Italia–América Latina y el Caribe -que antecede por pocas semanas a la Cumbre UE-CELAC de noviembre en Colombia- será una ocasión importante para afirmar la voz unida de una comunidad cohesionada y determinada a defender los valores de la paz, el desarrollo y la democracia.

Antonio Tajani

Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia