Claudia Tobar Cordovez | ¿Cómo nos verán los extraterrestres?

Pasamos la vida esperando acumular más riqueza, más educación, cuando lo que deberíamos hacer es vivir el proceso

No sé si soy la única que a veces piensa ¡qué dirían los extraterrestres de nosotros si nos observaran!

Cuando me sumerjo en este pensamiento, trato de buscar explicación para muchas de las cosas que hacemos los seres humanos que son realmente inexplicables. Desde cosas tan superficiales como si nos vieran en una fiesta bailando. ¿Cómo tratarían de explicar qué es lo que hacemos, cuál es la intención, para qué lo hacemos? Hasta comportamientos más profundos, como las guerras. ¿Cómo les explicamos a los extraterrestres nuestra capacidad destructora? La ironía que hay entre los que cuidan y los que destruyen. ¿Cómo le damos sentido a las intenciones de muerte que tienen unos grupos sobre otros? Entendemos la sostenibilidad, pero actuamos en contra de ella. Cooperamos en la emergencia y competimos en la abundancia. Creamos tecnología avanzada para explorar el espacio y curar enfermedades, pero somos incapaces de ponernos de acuerdo para usarla en bien común.

Nuestra evolución como seres humanos, si bien nos ha dado un desarrollo del pensamiento, también ha traído brechas que han aumentado los conflictos. Quizás nuestra existencia podría ser más sencilla. Pasamos en promedio el 20 % de nuestra vida trabajando, el 26 % durmiendo; en teoría, el resto debería ser para descansar. No nos falta tiempo para descansar. Nos falta aprender a hacerlo.

Qué curiosos somos los seres humanos: a mayor desarrollo, mayores conflictos, que escalan tanto de manera individual como colectiva.

Pasamos la vida esperando acumular más riqueza, más educación, cuando lo que deberíamos hacer es vivir el proceso y no el resultado.

Quizás los extraterrestres no nos observan para juzgarnos, somos nosotros los que debemos parar y vernos con esos ojos y evaluar qué vale la pena cambiar y cómo queremos vivir.