Perfectos soberbios

Es descorazonador tener otras elecciones con candidatos a prefectos que se postulan armados con un cargamento de payasadas, videos ridículos, discursos de humo y propuestas sin sentido. No hay uno que hable sobre los problemas con un plan de trabajo sólido, claro y contundente. O no lo tienen o son muy malos en la puesta en escena.El último debate para elegir a la autoridad de Guayas solo estuvo lleno de soberbia. Debemos medir a nuestra prefecta por sus respuestas. O falta de ellas. Desde su cargo no se admiten salidas como la de Susana González para no interpelar a Francesco Tabacchi: “Tú no eres político, por eso no te respondo”. ¿Acaso tras casi tres años en el poder no sabe que su obligación es responder a todos los ciudadanos? No hace falta ser político para que se digne. Nosotros, como sus mandantes, tenemos derecho a cuestionar. Ella está ahí para que trabaje para nosotros.El debate pasado dibujó lo que esperábamos: un espacio lleno de “tú eres esto, tú eres lo otro”. Sin propuestas claras, con nerviosismo y demostrando total desconocimiento. Hubo preguntas dignas de un reinado de belleza. ¿Qué aporta eso de “qué provincia admiras además del Guayas”?Deberían ser espacios para aclarar dudas, poner a prueba a los candidatos y ver si solo traen una campaña de promoción personal. Deberían servir para revisar argumentos, corroborar pareceres e incluso inclinar una decisión.En el último, más allá de atacar a la gestión de turno, no se vio nada. Todos traían más de lo mismo: promesas incumplibles que solo suenan bien.Que los prefectos garantizarán la seguridad es falso. Ni es su competencia, ni pueden dotar a nadie de nada ni tampoco arrestar o resolver casos. La moderadora debería poder -y querer- interpelar a los candidatos cuando lanzan ofertas manipuladoras. Si mienten en campaña, ¿no lo harán desde el poder? ¿Estamos destinados a eso? Depende de nosotros. Sí, si nos reímos y aplaudimos pero no castigamos. Sí, si dejamos que las mentiras y la mediocridad sean el camino fácil y seguro para ganar.

Prepárense, que el domingo es el turno de los alcaldes. A ver con qué nos salen.