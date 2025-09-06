Carlos Andrés Vera | Respeto a su líder

En los pasillos del chismerío político se comenta que al interior del correísmo hay duras discrepancias sobre qué postura tomar frente al dictador Maduro. Les ahorro el show: tomen la postura de siempre, la que han sostenido desde 1999, la que los pone a gritar “alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina” cuando se encienden en reuniones de playa y, entre bailes y coqueteos, les emerge lo socialista del siglo XXI. ¿A quién creen engañar? Que hay que adaptarse a una sociedad más líquida, decía Pabel el otro día. Ah, ah. Fácil decir, señor alcalde: usted tiene el Municipio. Rafael, pobre, anda dando ruedas de prensa en calzoncillos y hablando de tinta mágica. Perdió el toque. Pero aun así, le deben todo. Ustedes son correístas, no socialdemócratas, no progresistas. Correístas. Y mientras esa sea la etiqueta, manda el que hoy funge de asesor económico del dictador Maduro.

¿De qué discuten a la interna si en la última elección su candidata, Luisa González, dijo abiertamente que reconocería a Maduro como presidente? Su declaración fue consistente con el historial del partido, pues tan recientemente como en 2024 una nutrida delegación correísta viajó a Venezuela para fungir de observadora y validar lo que, a ojos del mundo, fue un fraude. ¿No? A ver, Pabel, Paola, Marcela: díganlo. “Sí, lo de Venezuela fue un fraude”. No pueden. Entonces, ¿por qué fungen de resabiados? Una facción del correísmo recién se entera de lo que es el chavismo. De ley. ¿Dónde estaban cuando cerraron RCTV en 2007, cuando hubo más de 40 muertos en 2014, cuando destituyeron a María Corina Machado, cuando suspendieron el revocatorio de 2016, cuando en 2017 el TSJ disolvió la Asamblea y se impuso una Constituyente ilegítima? ¿Dónde estaban en el asesinato de Óscar Pérez, en la muerte bajo custodia de Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo, en la farsa electoral de 2018 desconocida por la comunidad internacional o en el megafraude de 2024 que sacó a María Corina y forzó la candidatura de Edmundo González?

Estaban validando, cómodos, viajando a Caracas, haciendo de asesores, de observadores y fungiendo de voceros de lo que es, sin lugar a dudas, un Estado criminal. Ahora se disfrazan con disonancias internas, les tiemblan las piernas porque Maduro tambalea. Por favor, chicos. Dejen el cuento. Pónganse los pantalones y muestren respeto a su líder.