Carlos Andrés Vera: ¿Qué más tiene que pasar?

Once militares ecuatorianos fueron asesinados por un grupo terrorista colombiano en territorio ecuatoriano, en medio de un operativo contra la minería ilegal. Once. Once familias destruidas. Once vidas entregadas por un país que todavía no termina de dimensionar el monstruo que tenemos al frente.

Llevamos años advirtiendo. Lo hemos hecho desde distintos espacios, con distintas voces y enfoques. Pero parece que nada es suficiente. Es comprensible que este problema no se resuelva de un día para otro. Es comprensible que, en medio de una crisis económica, de seguridad y de gobernabilidad como la que vivimos, las fuerzas del orden vean en la minería ilegal un monstruo fuera de su alcance.

Pero la verdad es esta: este sí es un enemigo que podemos derrotar. A diferencia del narcotráfico, que ningún Estado ha logrado erradicar en el mundo, la minería ilegal es una batalla ganable. No para eliminarla del todo, pero sí para reducirla, arrinconarla y quitarle poder.

Se necesita acción táctica, sí. Pero, sobre todo, se necesita voluntad política, leyes claras, una justicia que funcione, sacar del camino a una larga cadena de mandos medios comprados o aterrados, y una ciudadanía consciente que entienda que este es el problema más grave del país. La minería ilegal no es solo un tema ambiental: es el corazón de la violencia, de la corrupción, de las mafias que se están devorando al Ecuador.

¡A reaccionar!

Antes de hablar de constituciones o de pelearnos por la coyuntura política, tenemos que hablar de esto. Este tema no está en la cumbre de la agenda pública. Si no detenemos esta expansión criminal, perdemos el país. Perdemos la selva, los ríos, las montañas. Perdemos la inversión privada. Perdemos el agua. Perdemos comunidades enteras. Perdemos la capacidad de gobernar nuestro propio territorio.

¿Qué más tiene que pasar?

Presidente Noboa, usted es un hombre de pocas palabras. Sobre este tema dijo: “Encontraremos a los responsables y los acabaremos”. Hágalo. Sea tan implacable como con sus otros enemigos. Usted sabe, además, que los responsables no son solo un GDO colombiano. Es todo un sistema que permite que la minería ilegal se expanda y crezca sin control. Encuéntrelo y acábelo. Tendrá el apoyo del país.