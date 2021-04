“La piedra se desmorona...

…y el calicanto falsea”. El candidato Andrés Arauz minuto a minuto pierde respaldo popular. Él, que se creía el “rey del mundo entero” luego de la primera vuelta electoral, cuando la diferencia ante Lasso era un tanto considerable, creyó que en la segunda vuelta le sería muy fácil sacar una votación que le permitiera ser el presidente de la República luego de las elecciones del próximo 11 de abril. Ese sueño le va a dar un triste y amargo despertar. No hay que ser científicos de la política, ni cosa parecida para anotar que el candidato de UNES en la primera vuelta sacó toda la votación que tiene en este país. Ese 32 por ciento que tuvo es el techo del cual muy poco va a subir. En cambio el 68 por ciento de los electores votó por otros candidatos .

De no haber existido 16 candidatos a la presidencia, otro habría sido el panorama. El Ecuador es un país en el que no caben figuras políticas autoritarias, corruptas, proclives a sembrar el odio y la desunión entre nosotros, los ecuatorianos. No es un país que acepta dictaduras, y peor que le digan que esas dictaduras van a durar cincuenta años. La historia así nos lo enseña.

Ecuador es un pueblo amante de la libertad y de la justicia .Y ahora lo va a poner en evidencia. El candidato de UNES cada día miente más y más. Solito se enreda cuando da explicaciones como las que expone para decir qué pasó con él en el Banco Central, donde fue un funcionario de carrera , cuando no pudo desempeñarse ni “al trote” porque todo el tiempo gozó de licencias, mientras su “pega” se la guardaba con celo. Y después, cuando dijo que Lenín Moreno es un traidor, trabajando en su gobierno. Y luego cuando el Banco Central dice que lo indemnizó con la suma de 27.500 dólares, porque lo despidieron por haber criticado a los banqueros, lo que es desmentido por la actual personera del Banco Central, que públicamente dijo que él vendió su renuncia en plena pandemia.

Todas estas barbaridades que ha dicho lo han desnudado ante el país, que no puede aceptar ser gobernado por mediocres y por encantadores de serpientes…