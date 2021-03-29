Votar nulo, ¿por qué y para qué?

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Pachakutik resolvió en su última convención, celebrada luego de la primera vuelta electoral, ordenar a su militancia que el 11 de abril, fecha de la elección para designar en segunda vuelta al presidente y vicepresidente de la República, anulen su voto.

El Código de la Democracia establece claramente en qué forma puede anularse un voto por parte del elector. De tal manera que una actuación de esta naturaleza está permitida por la ley. Aquí no está el problema. Está en el hecho de que no es compatible con el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos que se les imponga sin fundamento legal y ético para que lancen por la borda uno de los mayores logros de la democracia, cual es el de que mediante el ejercicio del sufragio el ciudadano demuestre qué es lo que desea para su país.

La lucha por la libertad de sufragio es de larga data. Miles de movimientos populares hubo en el mundo para exigir que los ciudadanos con su voto decidan el futuro de sus países. Y no puede ser que de pronto, de golpe y porrazo, se ordene atentar contra la libertad de sufragio para imponer que se vote nulo.

Esto, además, es considerar a la militancia de un movimiento político como un rebaño de ovejas, que obedientemente va a cumplir con la orden de su “ jefe” así porque sí. Es considerar a los militantes de ese movimiento como personas de segunda o de tercera categoría.

Asimismo evidenciaría que ese sector de la población carece de civismo y que le es imposible discernir las propuestas de los candidatos. Esto es muy fácil de entenderse. Esta “orden” huele a demagogia pura y simple.

Luego, se ha resuelto que de inmediato, después del evento electoral, cualquiera sea el ganador Pachakutik irá a la oposición. ¿Con qué derecho puede irse a la oposición si no votó por ninguno de los dos candidatos?

En momentos en los que el país necesita dejar de lado el egoísmo y la ambición personal para evitar que regrese el odio, la persecución, de la que también fue objeto Pachakutik, votar nulo es evidenciar poco amor por el Ecuador.