Arturo Moscoso Moreno | La ley que regula el mundo

Hay leyes que parecen no importar… hasta que te pasan factura. Las que conforman el Derecho Internacional Público son parte de ellas. Ese conjunto de normas que según muchos nadie cumple, pero que cuando se ignoran acaban cobrándose caro en cortes, sanciones, bloqueos o vergüenzas diplomáticas. Es lo que permite (o impide) firmar tratados, reconocer Estados, proteger derechos humanos, hacer la guerra sin parecer salvajes (si eso fuera posible), o resolver disputas sin bombardear al vecino. O dicho más claro: es la ley que regula el mundo. Y si no la entienden, no deberían estar legislando sobre nada por fuera de una frontera.

Preparando mi clase de Derecho Internacional Público para el próximo semestre estuve buscando un texto que no fuera ni un mamotreto europeo de 800 páginas ni un folleto desganado de diez. Quería algo claro, serio, útil, y por si fuera poco- escrito desde aquí. No porque el lugar garantice nada, sino porque este lugar -Ecuador, América Latina- también produce normas, conflictos, sujetos internacionales y hasta crímenes de lesa humanidad. Y, por supuesto, expertos en el tema.

Y encontré lo que buscaba: Apuntes básicos de Derecho Internacional Público, de Efrén Guerrero. Un texto riguroso pero accesible, pedagógico sin ser simplón. Habla de tratados, sujetos, responsabilidad, solución pacífica de controversias, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o Derecho Internacional Humanitario, con sus principios, sus límites y la realidad de los conflictos modernos. Todo con referencias locales, ejemplos actuales y una estructura ideal para el aula. Pero también profundiza en los aspectos filosóficos -quizás más etéreos, pero no por eso menos importantes-, sin volverse denso ni pesado.

En tiempos donde una Asamblea quiere reformar todo sin mirar más allá de sus narices, enseñar Derecho Internacional no es un lujo académico, es una necesidad urgente. Este texto ayuda, y mucho, a entender por qué.

Pues, al final del día, el Derecho Internacional Público es esa ley que regula el mundo… que puede parecer lejana, hasta que te pasa factura.