Tiempo de clases

Aunque nos parezca mentira, instalados como estamos en el siglo XXI, parecería que hay padres que aún no logran dimensionar qué hace la educación en sus hijos y para qué estos han de ir a la escuela. Decimos esto porque no son escasos los pedidos de que no se vuelva a clases aún, de postergar el año lectivo e incluso el de no evitar para nada a los niños el estudio durante este año.

Parecería ser que muchos padres piensan simplemente que la escuela es ese sitio donde se depositan los hijos mientras ellos trabajan o hacen sus cosas, sabiendo que estarán supervisados cuidados y protegidos. La escuela es bastante más que eso, es el sitio al que concurren los alumnos para que sea estimulada y trabajada su inteligencia, para aprender a generar y crear pensamiento y no solo para guardar uno que otro conocimiento y repetir como parlanchín los contenidos.

No podemos coincidir aún con alguno que otro colega, que incluso llega a decir que nada se perdería si es que los niños y jóvenes no concurren un año a clases. Nosotros coincidimos más con la línea de la Unesco y la Unicef, que claramente advierten de la necesidad de mantener trabajando a la inteligencia infantil y adolescente dentro de un marco sistematizado, organizado y concreto de conocimientos, que aporten elementos suficientes y necesarios para que la inteligencia crezca, se desarrolle y llegue a ser observadora, analítica, critica y creativa.

Las curvas de olvido, la posibilidad de desconexiones neurológicas (sinapsis), están siempre presentes y por ello es importante que el niño y el adolescente no pierdan el ritmo, no se alejen demasiado de rutinas que los lleven a tener una inteligencia activa y capaz de aprender.

El quedarse en el ocio permanentemente, sin ningún tipo de orden ni organización, es de riesgo para la inteligencia, peor en el caso de nuestros niños y jóvenes que dependen mucho de juegos tecnológicos que amarran su tiempo y los sedentarizan.

Volvamos a clases, cuanto antes mejor, pues siempre es preferible hacer algo que no hacer nada.