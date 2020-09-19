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En este inesperado juego de roles al que nos ha llevado la pandemia, no es difícil encontrar padres que ejercen funciones de maestros, acompañando a sus hijos en el día a día y atendiendo sus preocupaciones. La tarea es compleja, tanto por las exigencias que la enseñanza-aprendizaje demanda como por las circunstancias hasta de lugar en las que se ejerce.

En efecto, los alumnos dependen hoy, en mucho, del apoyo familiar; requieren consultas, aclaraciones, explicaciones, y son los padres, por estar cerca, los llamados a dar las respuestas y resolver inquietudes, asumiendo sobre sí funciones docentes.

Cabe reflexionar sobre esa función y observar con claridad los ámbitos por los que el docente pasea su día para no caer en el error de pensar que este solo transmite conocimientos y que está ajeno a todas las otras dimensiones del aspecto formativo. Formar es mucho más que trasmitir un concepto, una idea, y esa faceta entonces, también debe ser explorada por el padre a cargo del estudiante.

Valores, principios, cualidades, son aspectos vitales en el proceso formativo y tienen también que ser transmitidos a los hijos para que la labor sea real y eficiente.

La responsabilidad es una cualidad que tiene que transmitirse a los estudiantes, pues va en paralelo con su proceso de aprender el cumplimiento de consignas, el armar su portafolio, el realizar encargos y tareas; son parte de la cotidianidad de un alumno que aprende y que tiene que rendir cuentas de lo asimilado. Así las cosas, debemos pues velar para que ellos realicen todo cuento los profesores les encargan hacer.

La función del acompañamiento paterno no termina en la observación de la clase sincrónica, que si se quiere es lo menos importante en el trabajo del alumno, sino en el supervisar que se repase lo aprendido, que se trabaje con el material de la clase asincrónica, pieza clave en esta modalidad; que se cumplan los encargos y se entregue a tiempo cada requerimiento que el docente realiza. Ese es el acompañamiento que se requiere hacer para que el alumno comprenda cuál debe ser su trabajo y gestión.