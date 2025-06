Abelardo García Calderón | Un giro oportuno, necesario y esperado

Como toda ciencia, la psicología se fundamenta en postulados, en hipótesis que, luego de ser corroboradas por la estadística y la universalidad, se convierten en tesis válidas para analizar y con las que trabajar. Como toda ciencia humana, está sujeta a equívocos, a corrientes, a interpretaciones sesgadas e incluso, en algunos casos, a la pretensión de que problemáticas puntuales y personales del profesional y su satisfacción quieran convertirse en leyes para todos.

Así, se han dado épocas en las que se pasó de la rigidez al total consentimiento, al permitirlo todo y al no tener nunca que decir no, y cuyos resultados, lamentablemente, se han visto en el comportamiento de niños y adolescentes: en las aulas, en el hogar y por doquier. Acaso por eso comienza a hablarse ya fuertemente, en el mundo y entre nosotros, de la necesidad de poner límites, formar en valores y principios, y educar dentro de normas de respeto, responsabilidad y cumplimiento adecuado con el otro y el entorno.

Es grato oír a la nueva corriente de psicólogos de nuestro medio hablar de la necesidad de formar, de corregir, de no permitir hacerlo todo. Y esto es bueno, porque nos ayuda a los educadores a obtener una mejor comprensión y aceptación de las familias, así como el reconocimiento de que nuestro papel y rol no es el equivocado, y que no estamos solos.

Basta ver los resultados de adolescentes indecisos, que no saben lo que quieren ante la universidad o la vida. Basta ver esa generación a la que se llamó ‘ninis’, por no estudiar y no trabajar, y no por carecer de inteligencia, sino de voluntad y de las otras capacidades que hacen a la persona humana encontrar su utilidad y trascendencia, para así entender que se estuvo equivocado.

Hace días oí en el programa Sin peros ni rodeos, de radio Centro, a la psicóloga María Gabriela Ottati hablar de los “hijos bonsái”, parábola que retrata exactamente lo que algunos padres hacen con sus hijos: no dejarlos crecer, haciéndoles irresolutos, solucionándoles todos los problemas, disminuyendo, si no anulando, su personalidad.

Padres miren a su alrededor y giren.