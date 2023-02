Viveza criolla en las elecciones

El 05-feb-2023, fecha de elecciones, la viveza criolla estuvo presente. Iba a mi lugar de votación pero por el tráfico fue imposible estacionarme cerca. Parqueé mi carro a tres cuadras y antes de cruzar la calle vi a tres mujeres bajarse de un taxi; ellas caminaban perfectamente pero cada una portaba una muleta. ¡Oh sorpresa!, sufragaron en el mismo recinto electoral que yo pero antes de ingresar entre ellas se prestaron las muletas para simular discapacidad motriz. Llegaron a la junta electoral y ahí solicitaron “voto en mesa de atención preferente”; les dieron prioridad. Mientras esperaba mi turno, vi como nuevamente ellas repetían la escena en otra junta electoral. También escuché a dos mujeres vestidas con mandil de médico solicitar en voz alta no hacer cola porque estaban de turno en una clínica cercana y por la demora algún accidentado podría fallecer; sufragaron rápido. Fui a un restaurante de comida rápida y encontré a las galenas bien sentadas, comiendo y celebrando la hazaña, diciendo “para algo debe servir este mandil” A las 20h30 del mismo día fui a retirar a mi sobrino, quien era dignidad de mesa y mientras lo esperaba escuché a unos jóvenes quejarse que dentro del inodoro habían colocado papeletas del referéndum y por ello no lo podían usar; lo taparon. Me pregunto: ¿dónde están los controles del material electoral?

Ec. Marysol del Castillo