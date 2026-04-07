Caso Robert Arboleda sacude a Brasil, abogada denuncia deuda y posible ocultamiento

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Las cuentas del defensor ecuatoriano Robert Arboleda han quedado bajo la lupa luego de que la abogada Karoline Brandão, quien lo representó en varios procesos, revelara detalles sobre una deuda millonaria. Según información publicada por ESPN Brasil, el jugador habría retirado todo el dinero de sus cuentas bancarias antes de viajar a Ecuador, dejando apenas R$ 12.500, algo más de dos mil dólares disponibles.

Brandão aseguró que actuó como abogada del futbolista en diversos juicios y que actualmente intenta cobrar una deuda cercana a R$ 800.000. Ante el tribunal, sostuvo que el jugador mostraba indicios de despojo de activos. Incluso reveló que, antes de regresar a Ecuador, Arboleda permitió la confiscación de su vehículo y aseguró que el São Paulo asumiría el pago de la deuda.

El defensor Robert Arboleda es uno de los más destacados en Brasil

Se habla de mucho dinero

En febrero, la justicia revisó los bienes financieros del defensor y apenas encontró R$ 12.554,09 en sus cuentas, cuando la deuda ya superaba los R$ 950.000. La abogada denunció que existían “pruebas contundentes de protección de activos, con posible desvío de cuentas por cobrar a cuentas de terceros o entidades jurídicas relacionadas, además de transacciones atípicas destinadas a frustrar la ejecución”.

Brandão también cuestionó que la suma encontrada fuera tan baja considerando que el salario del futbolista en São Paulo superaba el millón de reales. “No resulta creíble que una cantidad tan pequeña haya pasado por sus cuentas en apenas 30 días, tratándose de un atleta de élite con ingresos regulares”, afirmó, agregando que la situación evidenciaría un “vaciado artificial” de las cuentas.

Robert Arboleda es parte del equipo principal de Sao Paulocortesía

Las cuentas comienzan a ser publicas

La jurista solicitó el embargo de parte del salario del jugador, pero posteriormente se informó que se alcanzó un acuerdo con el club paulista para transferir directamente los valores adeudados. Días antes, el vehículo del futbolista ya había sido retenido como parte del proceso, junto con el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El acuerdo fue aprobado por la Corte este lunes, aunque el club no confirmó oficialmente si asumirá el pago. Mientras tanto, la institución espera que el jugador se presente en São Paulo para continuar con la resolución del caso, aunque internamente se considera que el trámite podría completarse de forma remota.