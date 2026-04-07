Donald Trump pausa ofensiva en Irán por dos semanas y abre periodo de negociaciones

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Claves del nuevo cese al fuego Washington detiene la ofensiva militar por dos semanas tras mediación de Pakistán.

Teherán remitió un plan de diez puntos que la Casa Blanca considera viable.

La reapertura segura del estrecho de Ormuz condiciona el acuerdo definitivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes 7 de abril de 2026 suspender la ofensiva militar contra Irán por un lapso de 14 días. La decisión responde a una petición formal de Pakistán y a la recepción de un documento estratégico enviado por Teherán para destrabar el conflicto en Medio Oriente.

Intervención diplomática y cese de operaciones

El freno a las hostilidades se concreta el mismo día en que vencía el ultimátum fijado por Washington. En un comunicado oficial, el mandatario norteamericano detalló que la pausa bélica fue solicitada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir. Esta tregua bilateral está condicionada a que la administración de Masud Pezeshkian garantice la apertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz para la circulación comercial global.

Previo a este anuncio, las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron bombardeos convencionales sobre la isla de Jarg, punto central de la exportación de crudo iraní, y destruyeron un puente ferroviario en la provincia de Isfahán, lo que dejó dos víctimas mortales. La administración estadounidense descartó el uso de armamento nuclear durante estas incursiones tácticas.

Documento base en la mesa de diálogo

La suspensión de la fuerza destructiva permite a ambas naciones analizar la propuesta remitida por el Gobierno iraní. Trump aseguró que el plan de diez puntos representa una base operativa de negociación para alcanzar un tratado de paz a largo plazo en la región. Según la comunicación de la Presidencia estadounidense, la mayor parte de los puntos de contención previos ya encontraron un consenso, por lo que este periodo servirá para consumar la resolución final.

Mientras se instala la fase de diálogo, en ciudades como Teherán persisten las movilizaciones civiles. Ante la amenaza inicial de ataques a la infraestructura estratégica, millones de ciudadanos formaron cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas, como la planta de Damavand, para evitar la interrupción de los servicios básicos.