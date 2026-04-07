Alojamiento, salud y servicios presionan la inflación anual de Ecuador de 2,33% en marzo

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debe saber En marzo de 2026, la inflación anual de Ecuador alcanzó el 2,33%, muy por encima del 0,31% registrado un año antes, según el INEC. Aunque los indicadores mensuales se mantienen contenidos, el dato anual refleja una presión sostenida sobre el costo de vida.





El mayor impacto proviene del rubro de alojamiento, servicios básicos y energía, seguido por salud y bienes y servicios, consolidando un escenario de gasto cada vez más exigente para los hogares.

La inflación anual se ubicó en 2,33% en marzo de 2026, un incremento significativo si se lo compara con el 0,31% registrado en marzo de 2025.

Así lo dio a conocer este 7 de abril de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Aunque el dato mensual (0,12%) y el acumulado (0,70%) muestran una dinámica contenida en el corto plazo, la variación anual evidencia una presión más sostenida sobre el costo de vida.

Alojamiento lidera la presión inflacionaria

El desglose por divisiones de consumo señala que el mayor empuje inflacionario se concentra principalmente en Alojamiento, agua, electricidad y gas. Este rubro aportó en 1,7056 puntos porcentuales, convirtiéndose así en el principal motor de la inflación anual. Le sigue salud que contribuye con 0,2760 puntos y bienes y servicios, con 0,1630%.

Restaurantes y hoteles, educación y transporte, también tuvieron incidencia. Aunque menor, señala el analista económico, Larry Yumibanda, aportaron también a un mayor costo de vida y el, desde ya lo atribuye a dos factores.

"Este año hemos tenido un mayor costo de combustibles, que ha sido presionado por el alto costo del petróleo internacional ocasionado por la guerra en Oriente Medio", dijo.

Por otra parte, añade, también está el encarecimiento de importaciones desde Colombia, en productos como los cosméticos y bienes de aseo, luego que Ecuador, iniciara el pasado 1 de febrero una guerra arancelaria con ese país. "En qué medida, eso aún no lo podemos ver, debido a que no hay información desagregada en ese sentido".

Canasta básica

El costo de la canasta familiar básica alcanzó los $ 829,38, mientras que el ingreso familiar promedio se ubicó en $ 899,73, lo que deja un excedente teórico de $70,35.

Sin embargo, este equilibrio es desigual, según la ciudad:

Más caras:

Cuenca: $876

Quito: $860

Loja: $856

Más baratas: