¿Viaje presidencial para celebrar 25 años de la firma de paz Ecuador-Perú?

Desde la firma del Protocolo de paz, amistad y límites en Río de Janeiro (Brasil), en 1942, luego la firma del acuerdo de paz en Brasilia (Brasil) en 1998, también llamado Tratado Fujimori-Mahuad, documento firmado entre Ecuador y Perú en el Palacio de Itamaraty en Brasil, como consecuencia de la Guerra del Cenepa, originada por la falta de demarcación de 78 kilómetros de frontera, este 26 de Octubre en Lima, el Sr. Guillermo Lasso, como mandatario, celebró diplomáticamente esa reducción territorial, la cual es catalogada como última y pésima gestión administrativa, sumándose a otra de las tantas reducciones territoriales que Ecuador ha sufrido durante estos últimos 25 años. Estimo que debe ser plasmado también como hito histórico en el libro de 300 páginas este acto bochornoso que los ecuatorianos no tendremos que celebrar, sino recordar con tristeza estos pasajes históricos que conllevan a una dura realidad que nos han obligado los garantes del protocolo en Río de Janeiro firmado hace 81 años. El colegio de diplomáticos deplora esta realidad en la que se encuentra nuestro país por malas prácticas diplomáticas y del jefe de Estado, que no admite diplomáticos de carrera sino a la carrera, conforme señala la LOSE (Ley Orgánica del Servicio Exterior arts. 78 y 79). El presidente Lasso como última de sus actividades debió haberse eximido de dicho viaje a Lima, pero lo hizo. ¿Para celebrar qué? Para los entendidos diplomáticos se denominaría traición a la patria por celebrar más no recordar estas pérdidas territoriales del Ecuador. De su parte, el embajador del Perú en el Ecuador, José Eduardo Zeballos, destacó que estos acuerdos en la construcción de una relación bilateral se basan en la amistad, la confianza plena, la cooperación y la voluntad de integración fronteriza. Esta acción debe ser revertida con el sentimiento patrio ecuatoriano, y en defensa de las siete regiones del país: Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, región insular, órbita geoestacionaria y la Antártida. Cómo buenos ciudadanos ecuatorianos, debemos cuidarlas muy celosamente.

José Arrobo Reyes