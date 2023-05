Ante el negro panorama de la patria por venir, hoy quiero encender la llama del civismo en Guayaquil. Siempre hicimos historia, pues sembramos de gloria, al Ecuador, mi país. Con actos muy relevantes que a la patria la enaltecen, desde siempre y con talante. Sabemos que la gloria viene con el amor y respeto, no con jugadas funestas de opresión e irrespeto, que luego nos aprisiona sin derecho a protestar, vencidos, denigrados, tristes, vagaremos... y a llorar... La democracia se funda en la dignidad del hombre. Pero con justicia y libertad para convivir con armonía; y así llegar a ser personas de gran valía. Todos quieren figurar con ausencia de valores, desplazando a la verdad, al honor y a la hidalguía; por eso pido a los guayaquileños no apoyar la politiquería. No podemos permitir que el yugo nos aniquile, seremos como en países vecinos: errantes, pobres, serviles. No a la patraña horrorosa de endiosar a quien agrede, al que falta a la verdad. No a la gente corrompida, que no ama a la patria y la tiene vendida. El futuro es incierto, da miedo el amanecer con atentados a diario, ya no sabemos qué hacer. Y los padres de la patria agazapados están, maquinando alianzas para llegar a ganar, un deshonor por la venta de conciencias. ¡Hasta cuando permitimos que ellos roben con licencia! Guayaquileños, elevemos nuestras voces. No debemos caer en el conformismo, so pena de vivir en un infernal abismo. ¡Vende patria, reflexiona! Nuestros hijos y nietos no tendrán futuro, porque sin libertad todo se vuelve oscuro.

Myrna Jurado de Cobo