¿Que nos lleva a creer que el mundo es solo de la humanidad y que podemos destruirlo o quedarnos inmóviles viendo cómo el sistema capitalista lo degrada con sus prácticas extractivistas? Desde que inicié mi investigación referente al cambio climático me he sentido impotente y hasta he perdido la fe en nosotros. He sembrado 10 árboles y los cuido todos los días, intento movilizarme a pie, en bicicleta o usar el transporte público para reducir mi huella de carbono, intento no utilizar en lo posible el plástico de un solo uso. Si la temperatura supera los 2 grados centígrados, nos sumergiría en un futuro lleno de calamidades. Estoy consciente de que no es que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria, sino que ya la estamos viviendo con el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Hoy, les hago las siguientes preguntas: ¿valoramos nuestro planeta? ¿Estamos conscientes del costo humano por su degradación? ¿Tienes idea de la diferencia entre pasar de elevar la temperatura de 1,5° a 20°C? Cada esfuerzo, por individual e insignificante que sea es necesario, porque cada décimo de grado cuenta. Necesitamos descarbonizar nuestras actividades cotidianas empleando las 4R: reducir, reciclar, reutilizar y recuperar. Por nuestro planeta, que cada día sea el Día del Medioambiente.

Edison A. Mendoza Reyes