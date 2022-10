En una de sus últimas entrevistas Lasso hizo alarde de su plan de vacunación, pero eso ya pasó, vacunas no comemos. Hay también que solucionar los problemas de desempleo, por lo que no ha hecho nada. En la educación no hay pupitres en las escuelas, infraestructuras totalmente deterioradas. Los enfermos van a los centros de salud del Estado y no hay ni paracetamol, ¡qué ineptitud! Sicariatos todos los días y se hace de la vista gorda. ¡No hay soluciones para nada! La gran mayoría de ecuatorianos están siendo ‘vacunados’, sin solución alguna. ¡Qué ineptitud! Queremos soluciones, no excusas; comemos comida, no ‘vacunas’.

Lenin Israel Bastidas Morán