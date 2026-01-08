Cartas de lectores: Va cayendo el socialismo

Aunque parezca mentira, esta vez fue verdad. La prepotencia y el orgullo conducen a la vergüenza ajena; la honestidad y la honra son cartas de presentación que no se deben perder, en especial en suelos americanos. El prepotente Nicolás estaba verde y luego se puso pintón para caer madurito en manos del Tío Sam.

Los socialistas y comunistas que solo buscan su beneficio van cayendo como fichas de dominó. El socialismo propone organizar los recursos en beneficio de la sociedad, combatiendo la desigualdad del capitalismo; el comunismo se caracteriza por la propiedad común de los medios de producción y consumo, y la ausencia de clases.

En otras palabras, son sistemas obsoletos y sin ley ni Dios. Muchos venezolanos fueron exiliados en busca de un futuro mejor y una vida digna. Tras 26 años de opresión se rompieron las cadenas rumbo a la libertad. El secreto de la existencia humana no está solo en vivir, sino en saber para qué se vive. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí estoy, Trump, voy por Urdesa y luego paso a Miraflores. No te muevas, madurín.

Javier Valarezo Serrano