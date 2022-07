No Unes, sí DESunes

Unes (con minúscula) son los culpables de todos los males que perjudican al país; ellos pretenden traer al fugitivo y que no se sancione a todos los corruptos correístas que deberían ir a la cárcel y devolver todo lo robado. Son maquiavélicos, recordemos que realizaron alianza con su supuesto peor enemigo, los socialcristianos; Correa y Nebot unidos de la mano en un matrimonio, no se pueden divorciar. En muchos casos se han convertido en las dos caras de la misma moneda; podríamos decir que no existen ideologías, ideas, ni ideales. Todo es lo mismo. Debemos rechazar esta nefasta actuación corrupta que deja mucho que desear; se merecen el repudio de la ciudadanía. Ellos no han escondidos sus oscuros intereses. Recordemos que santas alianzas derrumbaron a la presidenta del Congreso y colocaron un aliado de ellos, como es Virgilio Saquicela. Este personaje se ha convertido en un desestabilizador permanente, que para lograr este cargo traicionó a todo el mundo, convirtiéndose en el serrucho de Guadalupe Llori. Estos individuos de unes pactaron con los violentistas de la Conaie, creando zozobra en el país. Vale agregar que no todos los indígenas apoyaron la huelga, como es el caso de los históricos de Pachakutik y la Conaie, como Yaku Pérez, Salvador Quishpe, Marlon Santi y otros más que rechazaron la presencia de infiltrados correístas que promovieron la violencia.